BBB 24: Leidy Elin no paredão! Descubra qual sister vai colocá-la na berlinda

Ver Leidy Elin no paredão do BBB 24 é um dos desejos de muitos fãs do reality que torcem por Davi e, depois da formação do 13º páreo da temporada, uma sister revelou que pretende colocá-la direto na berlinda quando for líder.

Em uma conversa com Beatriz, uma das emparedadas desta semana, Alane decretou que pretende ver Elin na votação popular o mais rápido possível. O Sincerão desta segunda-feira também entrou na roda de conversa, afinal, é hora do circo pegar fogo no BBB.

“Já deu. Já deu esse assunto. Já deu Leidy. Esse assunto de achar que ela é amiga, não é. A gente está escolhendo ser cego, igual o Bin. Eu não vou escolher ser cega”, disse Alane sobre a postura tomada por Leidy dentro da casa. Em seguida, Beatriz também criticou a aliada de Fernanda e disse que também não cai na lábia de Elin: “Eu também não... depois de ontem? Para mim foi a gota d’água”.

Tentado abrir os olhos da amiga, a bailarina disse que muitas coisas aconteceram durante esses dois meses, mas elas não queriam aceitar: “Alane, se eu volto e pego o líder... Eu só vou estudar o quadro”, disse Beatriz.

Sem medo, Alane disse que assim que estiver com o líder do BBB nas mãos ela vai colocar a rival de Davi direto na votação popular: “Eu boto a Leidy no Paredão se eu for Líder, depois de tudo que ela me fez, eu boto”, planeja a bailarina.

Alane lembra que Leidy Elin ainda não encarou a verdade do público que acompanha o Big Brother Brasil e conclui que já passou da hora, afinal, foram sessenta dias de confinamento.

“Setenta dias de programa e não foi para Paredão? Que isso, é muito se esconder do jogo. Eu já fui para cinco. E ela não foi para nenhum? Aí fica aí fazendo o que quer, jogando roupa dos outros na piscina, debochando...”, conclui Alane.