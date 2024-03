BBB 24: Giovanna mandou Beatriz pro paredão, mas outra sister estava em risco

Giovanna mandou Beatriz pro 13º paredão do BBB 24, mas a líder revelou que Alane também estava na sua mira. Ao conversar com Raquele, Pitel e Buda, a sister disse que tinha uma lista de coisas para falar sobre a aliada de Davi no jogo.

“Amanhã essa daqui vai jogar na roda, viu. Vai jogar na roda da Cunhã. Todas elas ficavam de canto na Cunhã, por que a Ane [Deniziane] não engolia ela nem a pau e agora está se fazendo de amiguinha. Metia a ripa nela e agora é amiga”, começou ela, durante a madrugada desta segunda-feira (18), no quarto do líder.

Ainda depois da formação do paredão, Giovanna não engoliu muita coisa e começou a falar de um outro lado de sua estratégia para montar o paredão do BBB, que conta com Beatriz, Alane e Raquele.

Giovanna foi ao passado para elencar os motivos de colocar a sister no paredão: “A mesma coisa que a Alane quis dizer da Yasmin. Eu iria colocar isso no meu discurso se eu fosse mandada pela Alane. Não tem nenhum embate direto com ela, mas, na primeira oportunidade, ela quis jogar a Yasmin contra mim, numa briga que era somente entre as duas”.

Sem citar nomes, em relação à Isabelle, ainda no quarto do líder, Giovanna conversou com aliados sobre a formação do 13º paredão do Big Brother Brasil e continuou a criticar o comportamento de algumas sisters.

No final, a vencedora da última prova do líder do BBB 24 disse que tinha muita coisa para falar no ao vivo: “Eu tinha muita coisa para apontar da Alane. Eu tinha mais coisa para contar da Alane do que da Bia, em número de itens”.

Com o paredão formado por Beatriz, Alane e Raquele, o público pode votar até a noite desta terça-feira (19) para definir quem vai deixar o reality show da Globo. A decisão será revelada durante o BBB 24 ao vivo, na Globo.