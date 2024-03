BBB 24: “Agora vai sair o novo casal?”, Davi pergunta para Isabelle após beijo em Matteus; assista

Não foram somente os telespectadores do BBB 24 que repararam no beijo que Matteus deu em Isabelle antes de irem dormir na noite do último domingo (17).

Durante conversa nesta segunda (18), Davi perguntou para sister como estava a relação entre os dois. “Quer dizer que agora vai sair o novo casal? Matteus e Isabelle?”, pergunta o baiano.

“Quê? Tem nada a ver, de onde você tirou isso?”, responde a manauara. “Vocês dois aí num romance”, diz Davi. O motorista de aplicativo então comenta sobre o beijo.

“Até beijo no pescoço rolou ontem”, comenta. “Ah, ele me deu um beijo ontem e eu fiquei: ‘Égua, algo de errado, não está certo’. Mas é porque ele é uma pessoa carinhosa. Ele veio até em você dar um beijo, você não viu, não?”, pergunta a dançarina.

“Na cabeça”, afirma Davi. “Mas ele me deu um beijo acho que na cabeça também”, garante a manauara. O brother corrige: “No pescoço”. “No pescoço não. Acho que foi no cabelo”, diz Isabelle.

Assista ao beijo:

O Beijo de Boa Noite de Matteus e Isabelle aqui é ainda duvidaram de mim.#mabelle pic.twitter.com/7ulsWOLqlP — Rebelde💋 (@Ju_ff0701) March 18, 2024

Matteus participa da conversa

Neste momento, o gaúcho entra no quarto e Isabelle aproveita para esclarecer a situação. Ele responde: “Eu só livrei a tua boca, o resto eu beijava. Beijei até a cabeça do Davi ontem. Vocês são importantes para mim”.

Matteus aproveita para questionar sobre a conversa. “Por quê? Tô proibido de beijar a testa de vocês quando vocês forem dormir?”. “Não, é que eu tomei um susto ontem”, pergunta Isabelle.

