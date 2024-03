Alexandre Correa vai para apartamento que estava com a irmã de Ana Hickmann e reclama: ‘Falta a TV”

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, passou sua primeira noite no apartamento que estava em posse da irmã da apresentadora. O imóvel, localizado em São Paulo, foi alvo de uma nova disputa judicial entre o ex-casal que terminou com Alexandre conquistando na Justiça o direito de viver no local.

Conforme publicado pela Quem, o empresário compartilhou a conquista com seus seguidores nas redes sociais e não deixou de alfinetar a irmã e a ex-esposa. Em determinado momento, ele reclama que nem sequer a televisão do apartamento foi deixada para trás.

“Galera, estamos de casa nova! Falta uma mobília, levaram a televisão, mas está tudo bem. Estou na minha casa, de propriedade minha. Estou aqui passando a primeira noite e estou muito feliz. Desculpa estar sem camisa, mas aqui está um calor”, revela o empresário.

Em outro momento, ele mostra o quarto mobiliado e ressalta que passará a noite sozinho no local, além de comemorar a vitória. “Olha a camona aqui só para o tiozinho dormir”.

Sem notificação judicial

Em fala à Quem, a irmã de Ana Hickmann, Fernanda, declarou que sua decisão de deixar o apartamento não teve qualquer relação com a briga judicial entre o ex-casal, bem como nega ter recebido qualquer notificação para desocupar o imóvel.

Segundo ela, a mudança aconteceu no início deste ano e o apartamento foi desocupado completamente no último mês. O local, conforme declaração de Fernanda, foi liberado sem qualquer tipo de interferência judicial.

“Não procede a informação de que eu teria sido ‘despejada’ do imóvel onde o Alexandre estaria se mudando”.

Fernanda ainda afirma que era falso o fato de que Alexandre não tinha um lugar para viver porque ela ocupava o imóvel em questão. Ele teria outro imóvel completamente mobiliado a sua disposição.

“Vale recordar que Alexandre sempre teve a sua disposição para morar um imóvel de aproximadamente 400 m2 em São Paulo, da propriedade dele com a Ana, completamente mobiliado, livre e desocupado até o presente momento, o que ninguém menciona”.

