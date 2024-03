“A estilista a odeia”: Sydney Sweeney é criticada por usar o traje “mais estranho” em um tapete vermelho

A estrela de Everyone But You continua agregando sucessos à sua carreira (Instagram)

Desde seus primeiros papéis em Euphoria e The Handmaid’s Tale, até a bem-sucedida comédia romântica Anyone But You, Sydney Sweeney tem demonstrado um talento excepcional e uma versatilidade surpreendente. Embora muitos pudessem acreditar que ela não poderia sair de certos papéis devido ao seu físico exuberante, ela mostrou uma capacidade camaleônica para se aprofundar em uma ampla gama de personagens e emoções com uma autenticidade impressionante.

A atriz continua acumulando sucessos e está prestes a estrear seu novo filme, Imaculada, o qual já despertou grandes expectativas. No entanto, seu visual mais recente no tapete vermelho da estreia não foi bem recebido e alguns até apontaram que “ela deveria ter se consultado melhor”.

O criticado visual

Apenas alguns dias atrás, Sweeney foi elogiada por seus looks no tapete vermelho do Oscar e na festa da Vanity Fair após a cerimônia. Mesmo que este último tenha dividido opiniões por ser "muito ousado", tornou-se um tema de fascinação pela elegância com que foi usado.

Agora, na estreia de Imaculada em Los Angeles, Sydney literalmente vestiu uma obra de arte. Era um impressionante top escultural da Balmain feito de tecido de flores brancas e um par de braços em volta da cintura para segurar o buquê.

A atriz combinou com um par de calças pretas de perna larga com uma bainha extra longa que cobria seus pés. Para o cabelo, Sydney usou um penteado para trás com um estilo molhado e uma maquiagem muito natural com um lábio rosa pálido. Em suas orelhas, ela usava um par de pequenos brincos de ouro.

O seu traje desencadeou todo tipo de comentários nas redes sociais, incluindo daqueles que não tiveram medo de dizer que "odiaram o seu visual".

"Esse vestido não é impressionante. É estúpido". "Ela é linda sem precisar estar usando essas roupas". "Seu estilista é seu pior inimigo". "Seu estilista deve odiá-la". "Os designers já estão ficando sem ideias". "Por que ela se veste tão horrivelmente?". "Quem vestiu essa garota deve ser seu pior inimigo", lê-se.

A atriz de Anyone But You é indiscutivelmente bonita, mas nas redes sociais, os internautas têm sido cruéis com ela, apontando não apenas sua aparência, mas também suas características físicas, como seus olhos “sonolentos” (como eles os descrevem) e seus seios grandes. Claro, Sydney não tem tempo para se importar com as críticas destrutivas, pois está focada em continuar alcançando sucesso e mostrando que não é “apenas mais uma loira” em Hollywood.

Já estava trabalhando em seu novo filme há anos

Segundo informações divulgadas, quando a segunda temporada de Euphoria foi lançada no início de 2022, Sydney já estava trabalhando em Imaculada. “Eu já tinha o roteiro, então estava muito animada para ver as reações de todos à segunda temporada de Euphoria e ouvir todos dizendo: ‘Um filme de terror! Nos dê um filme de terror!’”, disse Sweeney ao The Hollywood Reporter na estreia do filme em Los Angeles no Beyond Fest. “Eu estava tipo, ‘Apenas espere! Tenho algo guardado para você’. Mantive isso por muito tempo”.