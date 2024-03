5 séries e filmes românticos novos: eles vão te ajudar a recuperar a fé no amor

Séries e filmes românticos são muito populares no streaming (Matt Towers/Netflix © 2024)

O romance tem conseguido manter-se como um dos gêneros mais populares desde o surgimento do cinema e da televisão. Por isso, a cada ano, são lançadas séries e filmes românticos com grande sucesso.

Até agora este ano, isso não tem sido diferente. Pelo contrário, várias produções de romance têm feito sucesso no streaming com enredos que têm devolvido a fé no amor aos espectadores.

Séries e filmes de romance novos que nos devolvem a fé no amor

Portanto, se você está convencido de que as almas gêmeas não existem, apresentamos a seguir alguns novos projetos românticos que vão trazer de volta a sua fé nas grandes histórias de amor.

Recomendados

Upgrade - As Cores do Amor

Estrelada por Camila Mendes e Archie Renaux, o filme segue Ana, uma estagiária ambiciosa que almeja ter uma carreira bem-sucedida no mundo da arte, esforçando-se para impressionar sua chefe.

Durante um voo a trabalho, a protagonista é promovida para a primeira classe. Durante a viagem, ela conhece Will, um jovem atraente que a confunde com sua chefe e não consegue evitar cair na mentira piedosa.

Como resultado, uma série inesperada de eventos, romances e oportunidades se desencadece para Ana, mas cedo ou tarde a verdade vem à tona. Será que eles conseguirão resistir ao esmagador peso da realidade?

Pode ser visto na Prime Video.

Um Desejo Irlandês

Estrelado por Lindsay Lohan e Ed Speleers, o filme gira em torno de Maddie Kelly, uma ghostwriter que está completamente apaixonada pelo escritor para quem está trabalhando: Paul Kennedy.

Após reviravoltas do destino, o chefe se compromete com a melhor amiga dela e a protagonista precisa colocar seus sentimentos de lado para ser a dama de honra no casamento que acontecerá na bela Irlanda.

No entanto, Kelly faz um desejo em uma pedra antiga e acorda em uma realidade onde é ela quem vai se casar com Paul, mas logo percebe que ele não é sua alma gêmea.

Pode ser visto na Netflix.

O Jogo do Disfarce

Os amantes de filmes de romance com toques de ação têm que ver esta trama. O filme segue Emma e Dave, um casal que decide celebrar seu aniversário com uma noite de jogos de interpretação de papéis.

No entanto, a situação torna-se perigosa quando a vida dupla de Emma como assassina é descoberta e coloca em perigo sua família e seu relacionamento com seu marido, que não tem conhecimento de nada.

A protagonista terá então que confiar em suas habilidades e sua coragem para proteger aqueles que ama. Ao mesmo tempo, apesar do choque inicial, seu marido se recusará a deixá-la sozinha lutando.

Pode ser visto no Prime Video.

Um Dia

Baseado no bem-sucedido romance homônimo de David Nicholls, a série conta a história de Emma e Dexter, dois jovens que se conhecem na festa de formatura da universidade e passam a noite juntos.

Na manhã seguinte, eles seguem caminhos separados. No entanto, suas vidas nunca deixam de estar entrelaçadas. Ao longo dos anos, os amigos conhecem o amor, a decepção e um dia começam um relacionamento.

Chitra Ramaswamy, do The Guardian, deu cinco estrelas em sua resenha. Além disso, ela afirmou que era: “Uma comédia romântica impecável da qual você vai se apaixonar muito”.

Pode ser visto na Netflix.

A Esposa do Meu Marido

Um dos k-dramas mais bem-sucedidos até agora neste ano gira em torno de Kang Ji-won, uma mulher com câncer de estômago que é assassinada por seu marido e melhor amiga depois de descobrir seu caso.

No entanto, de forma inexplicável, Ji-won tem uma segunda chance na vida e volta no tempo 10 anos a partir daquele dia. Ao perceber isso, decide mudar seu destino para os traidores.

No caminho, ela terá a ajuda de Yu Ji-hyuk, o diretor da empresa onde trabalha e que sente um amor imenso e não correspondido por ela. Será que ela conseguirá ser feliz e se vingar daqueles que a prejudicaram?