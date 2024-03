5 filmes de época românticos na Netflix para as apaixonadas

Não há dramas melhores para passar horas em uma maratona do que os filmes de época românticos no Netflix, que nos conquistam imediatamente.

São uma ótima combinação de história, romance, paixão ardente, preconceitos sociais e eventos emocionantes que nos fazem viver uma montanha-russa de emoções.

Filmes de época românticos na Netflix para as apaixonadas

O amante de lady Chatterley

Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas e emoções fortes, vai adorar esta sobre a aristocrata lady Chatterley, que se encontra presa em um casamento infeliz. Por isso, ela se entrega a um romance ardente com o guarda da propriedade rural de seu marido.

Elisa e Marcela

Em 1885, Elisa e Marcela se conhecem na escola onde trabalham. O que começa como uma amizade se transforma em um romance ardente escondido do mundo. Isso chega a um ponto em que uma delas precisa adotar uma identidade masculina para se casar com a mulher que ama, baseado em uma história real.

Orgulho e Preconceito

Claro que não podemos falar de filmes românticos de época na Netflix para as apaixonadas sem mencionar este clássico, baseado no romance de Jane Austen. A obstinada Elizabeth Bennet e o orgulhoso Sr. Darcy tentam evitar seus sentimentos durante o século XIX.

Persuasão

Também vai adorar Dakota Johnson neste filme, onde interpreta Anne Elliot, uma jovem excêntrica que vive com a sua família à beira da falência. No entanto, quando Frederick Wentworth, seu ex-amante a quem ela rejeitou, retorna repentinamente, ela tem que tomar uma decisão. Vale a pena esquecer o passado e dar uma segunda chance a este romance?

Lancelot: O Primeiro Cavaleiro

Por último, também recomendamos este sucesso de Richard Gere, que se centra no cavaleiro Lancelot, que deve equilibrar a lealdade ao trono com seu amor pela esposa do rei Artur.