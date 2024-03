Thalía exibe suas curvas em minishort e impressiona nas redes sociais: dizem que parece 20 anos mais jovem

O México tem sido caracterizado como um dos países com maior quantidade de artistas e é possível encontrar uma ampla variedade de cantores e atores que se destacaram como grandes estrelas no mundo artístico. Esse é o caso de Thalía, uma das atrizes mais conhecidas mundialmente, com uma carreira na indústria musical, sendo uma das grandes figuras femininas mais proeminentes.

Thalía é uma cantora e atriz muito reconhecida em todo o México e internacionalmente. Além disso, ela possui um corpo incrível e o exibiu em sua conta oficial do Instagram ao usar uma peça esportiva que é ideal para mulheres mais velhas.

Thalía fez sua incursão no mundo do entretenimento desde muito jovem, chegando a participar não apenas em telenovelas que foram um sucesso total como "María la del barrio", "Marimar", mas também como cantora, tendo lançado discos muito famosos ao longo de sua carreira. Recentemente, a cantora mexicana lançou seu mais recente álbum de estúdio chamado "Thalia's Mixtape".

Traje esportivo ajustado ao seu corpo curvilíneo

Thalía é conhecida por aproveitar o poder das redes sociais e compartilhar com seus milhões de fãs diferentes experiências e acontecimentos do seu dia a dia no Instagram. Em seu perfil oficial, a intérprete de "Amor a la mexicana" deixou claro que a idade não é um impedimento para exibir seu corpo aos 52 anos, o que lhe permitiu publicar fotos em trajes de banho diminutos, além de usar vestidos decotados e roupas justas.

Em uma de suas últimas publicações, a cantora mexicana compartilhou algumas fotos em que ela aparece usando um short esportivo totalmente ajustado que destacou sua figura curvilínea latina, especialmente sua parte traseira, o que causou agitação e comentários nas redes sociais.

Thalía conquistou seus fãs.

““Preciosa e talentosa”, “Beleza dos nossos corações”, “Preciosa”, “A juventude da tua alma reflete-se em cada fotografia que partilha connosco”, “Tão bela por dentro e por fora. Que Deus te abençoe sempre”, “Simplesmente linda”, “Como sempre, uma Deusa. Tudo na vida muda, mas a tua beleza permanece a mesma”, foram alguns dos comentários.