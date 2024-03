Terremoto na realeza: William e Kate Middleton se separariam por causa da “nova Camila Parker”

O silêncio que tem imperado na realeza britânica após a cirurgia abdominal de Kate Middleton gerou uma série de teorias da conspiração sobre o verdadeiro estado de saúde ou paradeiro da princesa de Gales. Foi então que o Palácio de Kensington decidiu publicar as primeiras imagens da paciente, e cada uma mais confusa. Da primeira, foi revelado que se tratava de sua irmã, Pippa Middleton; enquanto que na segunda, a royal afirmou que ela mesma a tinha editado e na terceira mal se consegue ver seu rosto.

Problemas na realeza britânica?

Um dos últimos gestos que não passou despercebido pela polêmica ocorreu entre a semana passada e a atual. Especificamente, alguns meios de comunicação internacionais como 'In Touch' e 'Independent' resgataram da memória a figura de Lady Rose Hanbury.

Rose Hanbury / Príncipe William / Kate Middleton Dan Kitwood / Getty Images (WPA Pool/Dan Kitwood / Getty Images)

É muito curioso que a figura da marquesa de Cholmondeley seja mencionada exatamente no momento em que um enorme mistério envolve o futuro de Kate. Anos atrás, o The Sun afirmou que Hanbury era a amante do príncipe William, a ponto de que, no Dia dos Namorados do ano passado, ele teria lhe presenteado com um colar de pérolas no valor de milhares de dólares, além de revelar que passaram essa data juntos.

Uma nova “Camila Parker”?

Uma das teorias que ganhou força nas redes sociais recentemente adverte que o motivo pelo qual a marquesa de Hanbury foi nomeada teria a ver com o divórcio entre William e Kate, que estaria prestes a ser anunciado.

O Príncipe William e Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Além disso, segundo os internautas de X, a família real britânica estaria tentando repetir o que aconteceu com Charles III, Lady Di e Camila Parker. É importante lembrar que o casal se divorciou em 1996, após 4 anos separados, e logo depois descobriu-se que Bowles era a terceira pessoa na relação.