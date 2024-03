O mundo virtual da Hyundai chama-se Timeless Seoul

O mundo virtual do Hyundai Timeless Soul está acessível através do Zepeto

Hyundai Timeless Seoul é o nome do mundo virtual disponível no Zepeto, a plataforma de redes sociais. Basicamente, é um espaço que permite às novas gerações conhecer a inspiração retrô da marca coreana em seus carros. Destaca-se a presença do histórico PONY, o primeiro carro produzido em massa na Coreia.

Para a geração Z

Através do Zepeto, a rede baseada em avatares 3D de tendência mundial, o Hyundai Timeless Seoul está acessível através do website. Através deste mundo virtual, os usuários poderão conhecer a era dos anos 70 e 80 em Seul, quando o PONY se tornou o carro mais popular na Coreia.

O PONY é o principal carro do mundo virtual, o primeiro produzido em massa na Coreia

Por exemplo, o "Retro Seoul Street" permite que você observe virtualmente uma rua das décadas de 70 e 80 na capital coreana. O "PONY garage" permite que o usuário personalize seu próprio PONY em um jogo baseado em coletar moedas e completar missões. O "Heritage Hall" contém várias fotografias tanto do PONY quanto do icônico IONIQ 5 e mais detalhes da história da Hyundai. Por fim, há o "Street Circuit", um jogo de corrida de vídeo com o PONY.

O retrofuturismo é o caminho da Hyundai

Hyundai Timeless Seoul responde à direção "retro futurista" que a marca está seguindo. Veículos como o Grandeur EV chamaram muito a atenção por seu impactante design vintage. Tanto é que os fãs da marca (e nós também) pediram à marca coreana que se torne um modelo de produção. Isso também está alinhado com carros como o IONIQ 5, que apresentam uma estética claramente inspirada em modelos do passado.

O carro-conceito Grandeur EV atraiu muita atenção dos entusiastas por seu design retrô distinto

Portanto, esta iniciativa com o Zepeto permite aos usuários conhecer alguns dos elementos retrô da “cultura K” que inspiram seus carros. Isso inclui lojas de discos antigas, interagir com acessórios e áreas de fotos temáticas que você pode postar nas redes sociais. É um convite à audiência global da geração Z para aprender mais sobre a história do fabricante asiático. Além disso, fica claro que os amantes de carros vintage terão na Hyundai uma opção muito atraente a considerar.