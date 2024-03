No Rancho Fundo: Novela da Globo reúne família numerosa e garimpo

Falta pouco para No Rancho Fundo substituir Elas por Elas na Globo. A novela das 18 horas estreia no dia 15 de abril e leva à Globo uma história romântica que se passa no sertão do Cariri.

A trama conta a história dos Leonel Limoeiro, família chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e os encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino). Criada e escrita por Mario Teixeira, a trama conta com algumas das gravações feitas em São Paulo e Minas Gerais.

No Rancho Fundo: Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e Quinota (Larissa Bocchino) (Fabio Rocha/TVGlobo)

“A Quinota é uma personagem que não tem medo e é inspirada por esse lugar do descobrir. É uma menina que acredita nas pessoas, por isso vai se frustrar muitas vezes, mas ela está sempre ali para tentar e está sempre pelo outro também. É uma personagem maravilhosa, por ser muito forte e, ao mesmo tempo, muito dócil”, celebra Larissa.

Casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), Zefa tem um lema: “onde come um, comem dois”. Mas nessa casa, na verdade, comem dez. Além dos filhos Quinota, Zé Beltino (Igor Fortunato) e Juquinha (Tomás de França) vivem por lá a Tia Salete (Mariana Lima), irmã de Zefa Leonel, e os agregados Benvinda (Dandara Queiroz), Margaridinha (Heloísa Honein), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen).

No Rancho Fundo: Alejandro Claveaux está no elenco da próxima novela das seis da Globo (Estevam Avellar/TV Globo)

Garimpo aparece na novela da Globo

No Rancho Fundo também traz o garimpo para a novela das 18 horas. No entorno da região onde vive a família protagonista existem áreas de garimpo que, há muito tempo, se acredita estarem escassas, apesar de alguns garimpeiros seguirem por lá como o perigoso Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux).

Mas a persistência de Zefa Leonel, e a esperança de ajudar a família vão colocá-la diante de algo que vai transformar suas vidas. O achado de uma pedra preciosa vai garantir à família o acesso a um universo luxuoso jamais visto, quiçá sonhado. De Lasca Fogo eles partem rumo a Lapão da Beirada, vivendo um choque cultural e civilizacional.

