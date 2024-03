Netflix: o filme arrepiante baseado em fatos reais que dura 2 horas e vai te aterrorizar

Todas as semanas, a Netflix se encarrega de surpreender seus milhões de assinantes ao expandir o catálogo de séries e filmes com conteúdo de todos os tipos de gêneros. Recentemente, a gigante do streaming adicionou um longa-metragem cheio de terror que é baseado em fatos reais.

‘Os Excluídos’ chegam para dominar as tendências da Netflix

‘Os Excluídos’ é um filme estrelado por Asheley Madekwe e Jorden Myrie e dirigido por Nathaniel Martello-White, uma combinação perfeita para quem está se perguntando o que assistir no fim de semana.

É um thriller britânico que narra a vida perfeita e privilegiada de Neve, uma mulher de classe média alta, que começa a ver como seu dia a dia desmorona após a chegada de dois estranhos à sua tranquila comunidade. Quando a protagonista começa a duvidar de sua saúde mental, ela recorre a seus amigos e familiares em busca de ajuda, mas eles se recusam a acreditar nela.

"Uma mulher negra de pele clara, lutando entre a classe trabalhadora de Londres, foge abruptamente de seus problemas. Dezoito anos depois, ela vive a vida perfeita em uma cidade elegante com um marido e dois filhos. Seu sotaque, seu nome e seu cabelo são agora diferentes, e ela se esforça para que ela e sua família vivam o mais confortavelmente possível", relata a sinopse oficial do filme.

É um filme baseado em fatos reais

Além disso, o diretor assegurou que se trata de uma história baseada na vida real: “Era a história de uma mãe que negava a existência de seus dois filhos negros”, afirmou. “Tive uma conversa muito interessante com minha mãe sobre o trauma geracional, ela também é birracial, e me contava sobre suas experiências e como atravessava diferentes culturas e classes”, acrescentou.

O filme é estrelado por Ashley Madekwe, Jorden Myrie, Bukky Bakray, Justin Salinger, Samuel Paul Small, Maria Almeida, Rosie Akerman, Tom Andrews, Jordan Bailey e Vanessa Bailey.