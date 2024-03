Muhammad Ali entrará no Hall da Fama da Luta Livre?

A WWE coroará um dos gigantes do esporte mundial, Muhammad Ali, reconhecido mundialmente como tricampeão peso pesado e medalhista olímpico, será homenageado com a indução ao Salão da Fama da WWE, um tributo que destaca sua importância não apenas no boxe, mas também no universo do entretenimento esportivo.

Muhammad Ali - WWE

Conhecido como ‘O Maior’, Ali foi muito mais do que um boxeador consumado, seu magnetismo, sua confiança e seu compromisso com causas sociais o elevaram à categoria de lenda. Sua influência se estendeu ao campo da luta livre profissional, onde deixou uma marca indelével na história do espetáculo esportivo.

A indução de Muhammad Ali ao Hall da Fama da WWE não apenas celebra suas conquistas esportivas, mas também reconhece seu impacto na evolução da luta livre profissional. Sua participação em eventos como ‘A Guerra dos Mundos’ e sua intervenção no WrestleMania I foram momentos icônicos que demonstraram seu compromisso com a diversão e o entretenimento.

Embora Ali nos tenha deixado em 2016, sua influência continua ressoando em cada movimento no ringue e em cada momento inesquecível da WWE.