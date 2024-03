Lily Allen causa indignação com forte desabafo dizendo que suas filhas arruinaram sua carreira

Não é segredo para ninguém que a maternidade pode ser uma das fases mais difíceis para uma mulher, devido aos cuidados necessários com um pequeno ser humano e à vulnerabilidade da mãe diante das mudanças físicas e hormonais. Lily Allen é uma das celebridades que compartilhou sua experiência como mãe de dois filhos, causando uma grande polêmica.

Cada vez mais mulheres optam por não se tornarem mães devido às experiências e testemunhos daqueles que já tiveram um filho, ou simplesmente por não quererem ter uma responsabilidade tão grande sobre si.

A cantora britânica juntou-se aos testemunhos intensos e até dividiu opiniões nas redes sociais pela forma como falou sobre sua maternidade, sendo mãe de duas meninas: Ethel Mary e Marnie Rose.

Saiba o que Lily Allen disse sobre a maternidade e seu trabalho

Lily Allen decidiu falar a verdade, apesar de muitos considerarem suas declarações realmente cruéis por culpar suas filhas por terem arruinado sua carreira musical, depois de se dedicar à criação, repetindo o padrão de seus pais, mesmo que fosse uma situação que ela não desejava.

Foi durante uma entrevista para o podcast The Radio Times com a apresentadora Kelly-Anne Taylor, onde a intérprete se abriu sobre os sacrifícios que fez em sua carreira ao se tornar mãe.

"Na verdade, nunca tenho uma estratégia em relação à minha carreira, mas sim, minhas filhas arruinaram minha carreira. Quero dizer, eu as amo e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram completamente (…) Realmente me incomoda quando as pessoas dizem que você pode ter tudo porque, francamente, você não pode. Algumas pessoas escolhem sua carreira em detrimento de seus filhos e isso é um privilégio", disse.

Lily alcançou a fama com apenas 21 anos, quando lançou vários sucessos musicais, como seu álbum ‘Alright Still’, que a levou a ser indicada ao Grammy. Aos 26 anos, ela se casou com o arquiteto Sam Cooper, com quem teve duas filhas: Ethel Mary e Marnie Rose, de 12 e 11 anos, respectivamente.

O relacionamento não continuou e mais tarde ela se casou com o ator David Harbour e foi essa separação, além da fama, que a levou a priorizar seus filhos, vindo de pais famosos: Keith Allen e a produtora de cinema Alison Owen, que estiveram ausentes em sua infância.

“Sinto que isso realmente deixou algumas cicatrizes desagradáveis que não estou disposta a repetir. Optei por dar um passo atrás e concentrar-me nelas, e estou feliz por tê-lo feito, pois acredito que são pessoas bastante completas”, concluiu.