BBB 24: ‘Não gosta de ser segunda opção’, diz Giovanna sobre sister no paredão

Domingo é dia de paredão e, é claro, que as conversas deste fim de semana rondam a próxima eliminação do BBB 24. Desta vez, Giovanna e Raquele foram até a lavanderia para falar sobre uma sister que está no alvo para o 13º paredão da temporada.

No local, a líder do BBB parece já ter tomado sua decisão sobre os alvos e disse que uma das sisters “não gosta de ser a segunda opção”. Porém, segundo ela, “é óbvio que é a Bia. Ela olha com cara ruim pra mim o dia inteiro”.

Dividida entre Alane e Beatriz, a doceira disse que pretende votar em Bia, pois Alane ainda conversa com ela. Em seguida, Raquele disse que a líder pode usar isso como justificativa para indicar a vendedora: “Então, você pode falar isso”, afirmou a aliada.

Outro ponto de destaque na conversa, feita na lavanderia do BBB 24, é que para Giovanna, Alane quer prioridade: “Em contrapartida, isso também gera certos atritos. A Alane não gosta de ser a segunda opção de ninguém. Ela quer ser a prioridade sempre”, pontuou ela, deixando Raquele confusa.

Enquanto recolhia as roupas da máquina de lavar, a sister disse: “Você fala dela com eles. Deles não terem priorizado ela”, perguntou Raquele, que ouviu um sim.

A imunização do anjo Matteus também foi colocada para jogo no BBB 24: “Se bobear, ela pode preferir que imunize o Davi para não ter competição entre ela e a Bia”, destacou a líder do reality show, que ouviu um “mas ele não vai fazer isso não” da aliada do quarto gnomo.

A formação do 13º paredão do Big Brother Brasil acontece na noite deste domingo (17), quando Giovanna manda algum participante direto para votação, os brothers decidem por outros e Matteus imuniza mais um. Quem será que vai para a berlinda desta vez?

