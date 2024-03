Assédios, explorações e mais: os piores escândalos que a Nickelodeon tentou esconder

Nickelodeon Muitas gerações cresceram com seus programas, mas também muitos foram os escândalos (Instagram (@nickelodeon))

A Nickelodeon tem sido um dos canais perfeitos para entreter as crianças em casa, sendo várias as gerações que desfrutaram de seus diferentes programas ao longo dos anos. Muitos deles tiveram várias temporadas e alguns até permanecem atuais.

No entanto, nem tudo tem sido cor-de-rosa dentro do canal infantil e muitos dos seus atores e atrizes têm protagonizado vários escândalos ou até mesmo sofrido alguns abusos por fazerem parte do mesmo.

Para eles, a fama teve um alto custo, enquanto o canal se mantém e arrasta-se com escândalos vergonhosos, que eles têm tentado esconder a todo custo.

7 escândalos que a Nickelodeon tentou esconder

Jamie Lynn grávida

São várias as polêmicas enfrentadas por Jamie Lynn, irmã de Britney Spears, ao longo de sua carreira e uma delas foi sua gravidez, que surgiu no meio de seu contrato de 5 anos com o canal, fazendo com que seu programa Zoey 101 terminasse drasticamente.

Como se trata de uma audiência menor de idade, decidiram retirar o programa e cancelar o contrato com a atriz, a quem emitiram uma carta de apoio.

O ator das Tartarugas Ninja insultava as pessoas no Twitter

Jason Biggs, que deu voz a 'Leonardo' em sua própria série das Tartarugas Ninja, enfrentou críticas depois de lançar insultos com conotações políticas nas redes sociais, pelos quais mais tarde teve que pedir desculpas, caso contrário perderia seu contrato.

Jeanette McCurdy desistiu de ‘Sam & Cat’ por causa Ariana Grande

Ariana Grande conseguiu consolidar-se como uma estrela no mundo da música, embora seus primeiros passos tenham sido como atriz. Um de seus programas mais conhecidos foi o show 'Sam & Cat', no qual ela protagonizava ao lado de Jeanette McCurdy.

No entanto, esta última ficou muito afetada e chateada ao descobrir que sua colega de elenco estava recebendo muito mais dinheiro do que ela, então o programa terminou quando descobriram que a Ariana estava recebendo o triplo do seu pagamento.

A Nickelodeon negou um aumento e a atriz não teve outra opção senão renunciar, mas ela se encarregou de criticar a cantora mais tarde através de um programa online com um personagem mimado e idêntico a ela com um rabo de cavalo.

Diretor de ‘Hey Arnold!’ acusado de assédio

Chris Savino, um dos diretores de animação da série ‘Hey Arnold!’ e de outras produções, foi acusado em 2017 de assediar suas colegas de trabalho, enviando fotografias e mensagens explícitas. A empresa decidiu rescindir imediatamente seu contrato.

Este foi o ‘monstro’ da Nickelodeon

Um dos maiores escândalos enfrentados pela franquia foi a identificação do ‘monstro da Nickelodeon’, que era o produtor Dan Schneider, acusado de ter comportamento inapropriado com menores.

Embora nunca tenha havido uma denúncia formal, as provas foram suficientes para qualificá-lo dessa forma, ao ser visto em poses desconfortáveis e inapropriadas com as estrelas que eram menores de idade.

A polêmica vida de Drake Bell

As polêmicas têm consumido a fama de Drake Bell no meio de vícios e prisões que ele protagonizou ao longo dos anos, os quais afetaram dramaticamente sua carreira no mundo da atuação.

Mas isso não é tudo, um dos maiores escândalos foi quando suas fotos e vídeos íntimos foram vazados e seus vínculos com menores de idade.

Exploração de trabalho

Embora tenham sido muitos os atores que cresceram na Nickelodeon e agora têm uma grande carreira, alguns deles foram mal pagos e explorados no trabalho por serem inexperientes. Surpreendentemente, uma delas foi Melissa Joan Hart, que revelou que durante sua passagem por 'Clarissa' não recebeu nem mesmo o salário básico por ser novata.

A situação mudou quando ela estrelou a icônica ‘Sabrina, a Bruxinha Adolescente’, que continua sendo um clássico da televisão.