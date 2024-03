Você sabia disso? Isso é o que significa o código oculto do filme 'Matrix'

Matrix é um filme americano de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski. A trama gira em torno da ideia de que o mundo como o conhecemos é uma simulação criada por máquinas inteligentes para controlar a humanidade.

O filme apresenta Neo, um programador de computadores que descobre a verdade sobre sua realidade e se une à resistência humana para lutar contra as máquinas. Ao longo da história, Neo passa por uma transformação pessoal e se torna o "Escolhido", um herói destinado a salvar a humanidade.

Matrix não foi apenas inovador em termos de enredo, mas também em sua técnica cinematográfica. O filme popularizou o "bullet time", uma técnica de câmera lenta que permitia mostrar cenas de ação com grande detalhe e precisão.

Além disso, Matrix teve um grande impacto cultural e filosófico, inspirando debates sobre temas como a realidade, a liberdade e o destino humano. O filme também gerou três sequências, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions e Matrix Resurrections.

Um dos aspectos mais relevantes é o estranho código binário que foi criado pelo designer de produção Simon Whiteley, em uma entrevista com a CNET, revelou o que todos esses caracteres japoneses realmente significavam, aparentemente arbitrários. São receitas de culinária japonesa que ele tirou de um livro de culinária de sua esposa: ele digitalizou as páginas do volume e as manipulou digitalmente para dar-lhes um sentido estético. Mas originalmente não eram mais do que isso: como fazer sushi (ou macarrão).

As Wachowski pediram algo não muito tradicional e com um ar japonês, próximo ao manga. Como a esposa de Whiteley é japonesa, ela acabou revisando seus livros em busca de inspiração e a encontrou em um livro de culinária. Depois, foi desenhando o texto imagem por imagem. Inicialmente, os caracteres deveriam flutuar na tela da esquerda para a direita, mas um teste animado não despertou nenhuma emoção nela.

Novamente, os livros lhe deram inspiração, já que neles os textos estavam escritos de cima para baixo. O que Whiteley se recusa a confessar é de qual prato exatamente é a receita, pois afirma que é “parte da magia”. De qualquer forma, como no filme está escrito em código, não se pode saber a qual receita exata pertence.