Roteirista revela porque personagens de TV nunca dizem "tchau" nas ligações

Ao assistir a filmes e programas de TV americanos, é comum notar que os personagens frequentemente encerram suas chamadas sem dizer "adeus", deixando muitos espectadores curiosos sobre o motivo dessa prática aparentemente rude.

Recentemente, um usuário do Reddit expressou essa dúvida, levantando questões sobre se isso era apenas uma convenção para economizar tempo ou uma peculiaridade cultural dos EUA.

A explicação do roteirista

Em resposta à curiosidade dos espectadores, o roteirista e produtor Michael Jamin lançou luz sobre esse assunto em um vídeo do TikTok. Ele explicou que na indústria televisiva, as despedidas são consideradas "couro de sapato", ou seja, elementos que podem parecer realistas, mas que não contribuem necessariamente para a qualidade da cena. Com o tempo de execução limitado dos episódios de TV, que geralmente precisam se encaixar em cerca de 22 minutos, cada segundo é valioso.

Recomendados

Michael explicou que, para garantir que os episódios não ultrapassem o tempo estabelecido, os roteiristas e produtores filmam mais do que o necessário e cortam o que consideram menos essencial durante a edição.

Às vezes, isso significa eliminar as despedidas das ligações para manter o ritmo do episódio e preservar as cenas mais importantes. Essa prática permite mais flexibilidade na edição e garante que o conteúdo seja entregue dentro do tempo estipulado.

Repercussão nas redes sociais

A revelação de Michael gerou diversas reações entre os espectadores, com muitos expressando surpresa e outros fazendo comentários humorísticos sobre a descoberta. Alguns usuários admitiram que antes pensavam que a falta de despedidas nas ligações fosse uma questão cultural nos EUA, enquanto outros elogiaram a explicação do roteirista.