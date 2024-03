"‘Nunca será igualada’, Sydney Sweeney usa o mesmo vestido que Angelina Jolie e é chamada de ‘vulgar’"

Sydney Sweeney saltou para a fama por seu papel como Cassie Howard na série Euphoria e, em pouco tempo, começou a construir uma carreira sólida em Hollywood.

A famosa se tornou a atriz do momento, encantando não apenas com sua beleza, mas também com seu talento, e por isso tem protagonizado vários filmes recentemente.

A jovem compareceu à festa do Oscar da Vanity Fair no último domingo e roubou olhares com seu elegante visual, mas recebeu críticas por um detalhe.

Críticas mesmo com semelhanças

Sydney Sweeney esbanjou elegância e sensualidade no tapete vermelho usando um lindo vestido longo de cetim branco, com uma pequena cauda, decote ousado e gola halter.

Embora tenha parecido uma deusa, a atriz tem recebido críticas por copiar Angelina Jolie, pois usou o mesmo vestido de Marc Bouwer que a famosa atriz usou no Oscar de 2004.

Muitos afirmam que ela quer se parecer com Angelina, mas dizem a ela que "nunca a igualará", desencadeando polêmica nas redes.

“Angelina Jolie lidou com isso muito melhor”, “nunca irá se igualar a Angelina, ela é uma deusa”, “nem mesmo se vestir como ela vai ganhar a sua fama ou ser como ela”, “aí vê como se usa um vestido com classe e outro vulgar como Sydney”, “esquece a comparação com ela, não chega nem aos calcanhares dela”, “cometeu um erro porque agora somos obrigados a comparar e claro que ela fez melhor”, e “nem aos calcanhares chega”, foram alguns dos comentários nas redes.

Apesar de ter recebido muitas críticas, a atriz mostrou-se feliz e orgulhosa de usar esta peça e exibiu-a nas redes sociais.

“A famosa escreveu: “Obrigada @marcbouwer por tirar este vestido icônico do cofre para mim, foi uma honra usar um pedaço da história 🫶🏼 e obrigada @armanibeauty por me deixar brincar com seu novo produto ;) 🤫”, ignorando os comentários negativos e comparações com Angelina Jolie.”