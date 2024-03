Nenhuma publicação foi salva: chilenos encheram o Instagram de receitas após ficarem sem prêmios no Oscar

Chilenos encheram o Instagram de receitas após ficarem sem prêmios no Oscar Instagram

O que começou como um ato de justiça contra o grupo Maroon 5 após a criticada apresentação que tiveram no Festival de Viña del Mar em 2020, aparentemente agora se tornou uma curiosa tradição em todo o país.

Isso ocorreu porque centenas de chilenos se lançaram em massa para escrever receitas de cozinha e comentários incompreensíveis para estrangeiros na conta do Instagram do Oscar, após nenhum filme nacional ter sido premiado pela Academia em suas respectivas categorias.

"A memória infinita", indicada para Melhor Documentário, assim como a ficção "El Conde" para Melhor Fotografia, tinham chances de levar para casa o prêmio dourado, que acabaram nas mãos de "20 Dias em Mariupol" e "Oppenheimer", respectivamente.

Chilenos escrevem receitas no Instagram do Oscar

"Mexeram com o Chile e não há volta atrás", lê-se em um dos comentários dos internautas, abrindo fogo no Instagram do Oscar.

Assim, começaram a postar receitas de bolo de milho, humitas com tomate e fazer perguntas sobre os materiais escolares de seus filhos, entre outras mensagens.

Outro usuário escreveu: “Receita de panquecas:* 2 xícaras de leite semi-desnatado* 2 ovos* 1 colher de sopa de óleo* 1 1/2 xícara de farinha peneirada...”, “O caderno de língua tem capa vermelha e o de matemática tem capa azul, certo?”.

E não foi apenas uma publicação, mas sim em todas as relacionadas à premiação de domingo onde os chilenos deixaram suas marcas, assim como fazem com a conta do cantor Adam Levine sempre que ele publica algo novo sobre sua banda.

Da mesma forma, apesar de não ganhar desta vez, o Chile já possui dois Prêmios Oscar, o primeiro com "A história de um urso", que venceu na categoria de melhor curta-metragem em 2016, e em 2018, o prêmio de melhor filme estrangeiro com "Uma mulher fantástica".