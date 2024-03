Não suporta a sua sogra? A foto de Georgina com a mãe de Cristiano que evidencia a sua ‘má relação’

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez A mãe do jogador compartilhou uma foto com seu filho e Georgina que despertou polêmica (@georginagio / @doloresaveiroofficial/Instagram)

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm um relacionamento de 8 anos, onde têm demonstrado que o seu amor é verdadeiro e real, apesar de todas as críticas.

A modelo chegou à vida dele e desde o início amou os três filhos que o jogador de futebol tinha e os tratou como se fossem seus, e além disso, teve dois filhos com ele, formando uma linda família.

No entanto, parece que o relacionamento com a família dele não é o melhor, e isso foi revelado por alguns meios de comunicação em diferentes ocasiões e ficou evidente.

E é que a modelo e as irmãs do jogador de futebol, assim como sua mãe, compartilham muito pouco, e embora recentemente tenham posado juntas, afirmam que é "óbvio" que não se dão bem.

A foto de Georgina Rodríguez com a mãe de Cristiano que dizem que ela “detesta”

Cristiano Ronaldo é muito próximo de sua mãe Maria Dolores dos Santos Aveiro, mas parece que Georgina Rodríguez “não a suporta”.

E de acordo com usuários nas redes sociais, ficou evidente em uma foto recente que a mãe do jogador de futebol compartilhou na qual aparece com Georgina e Cristiano.

Na imagem, a mãe do jogador de futebol está de pé abraçando seu filho e Georgina, que estão sentados, e embora todos estejam sorrindo, a modelo parece desconfortável e não está abraçando.

Algumas das reações nas redes foram: "A cara desconfortável da Georgina", "Parece que Georgina não suporta a sogra", "A linguagem corporal da Gio diz tudo, nem a abraça", "Parece que ela foi obrigada a tirar a foto haha", "Que sorriso mais falso o dela haha", "Parece que ela não a quer nem suporta haha", "A cara da Georgina diz mais que mil palavras", e "Que família tão unida (sarcasmo) pobre Georgina haha".

Além disso, a modelo recebeu críticas porque aparece simples, sem maquiagem e com o cabelo bagunçado, ao contrário de como sempre aparece em suas redes sociais, algo que afirmam que a mãe de Cristiano fez de propósito.