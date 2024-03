Não esquecemos de você Gabo! As homenagens na Colômbia ao grande escritor por seu aniversário

A Escola Oficina Cartagena das Índias (Etcar) convidou os cartageneros a participar da edição de seu evento ‘Murallando’, em colaboração com o Observatório de Patrimônio Cultural (OPC) da Universidade de Cartagena e o Centro Gabo, no qual foi explorado o legado literário de Gabriel García Márquez e sua influência na construção da imagem de Cartagena das Índias como cidade patrimônio.

Este evento cultural, que buscou promover o diálogo e a reflexão em torno do patrimônio, ocorre no contexto do aniversário de Gabo, cuja obra se caracteriza por uma narrativa rica em histórias que capturam a essência mágica de Cartagena, contribuindo assim para o seu reconhecimento nacional e internacional como um tesouro cultural e arquitetônico, dentro do marco dos 40 anos desde que o Porto, Fortalezas e Conjunto Monumental de Cartagena de Índias foram declarados Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO.

‘Murallando’ contou com a participação de convidados destacados como Diana Banquez, que é mestra em Artes Cênicas e gestora cultural, bem como mestranda em Gestão de Projetos Culturais com 15 anos de experiência nas artes cênicas e na dança, com duas publicações, bolsa de criação literária da Fundação Ford e do Instituto de Patrimônio e Cultura de Cartagena. Dramaturga e editora. Ela se dedica à formulação de projetos para pesquisa, criação artística e salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, e é assessora da direção do teatro Adolfo Mejía.

Por outro lado, estava Orlando Oliveros, que é escritor, jornalista cultural e profissional em Linguística e Literatura pela Universidade de Cartagena, sendo editor e produtor de conteúdo do Centro Gabo da Fundação Gabo. Ele já publicou em meios como Caracol Radio, El Tiempo, La Silla Vacía, El Espectador, El Heraldo e El Universal; e em revistas como The London Magazine, Visitas al Patio, Unicarta, Espejos e El Getsemanicense. Em março de 2022, lançou "La máquina de la memoria", uma antologia de suas crônicas, artigos e entrevistas sobre a vida, obra e legado de Gabriel García Márquez.

O emblemático pátio central do Claustro de La Merced foi o cenário da tertúlia, proporcionando a oportunidade de analisar como a obra do Prêmio Nobel influenciou a percepção de Cartagena de Índias no mundo, contribuindo para sua promoção patrimonial e turística.

“Este espaço gratuito está sendo realizado a partir da Etcar e seu projeto Fortificações, que foi planejado com o apoio do OPC da Universidade de Cartagena e do Centro Gabo, para continuarmos compreendendo os fatores que levaram à declaração da Unesco há 40 anos e os desafios para continuar preservando o patrimônio cultural que nos representa a todos”, disse Sandra Schmalbach, diretora geral da Escola Oficina Cartagena das Índias.

Homenagem em Aracataca para Gabo

Evocando toda a magia contida nas letras de Gabriel García Márquez, a Universidad del Magdalena também programou uma agenda cultural variada para comemorar os 97 anos do nascimento do Nobel da Literatura colombiano.

A Casa Museu de ‘Gabo’, localizada em Aracataca, foi o epicentro de atividades culturais, artísticas e acadêmicas, onde crianças, adolescentes e adultos se reuniram para trocar conhecimentos, experiências e expressar sua admiração por ‘Gabo’.

A programação começou com a abertura da exposição intitulada 'Borboletas e formigas de Macondo entre a solidão e o esquecimento' localizada no auditório Ramón Vinyes da Casa Museu de 'Gabo', liderada pelo Centro de Coleções Científicas e recebeu a visita de várias instituições educacionais do município, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas espécies.

Esta exposição apresenta uma exibição fotográfica e de criação artística que fazem referência às borboletas amarelas e formigas vermelhas ilustradas por 'Gabo' em sua obra 'Cem Anos de Solidão', além disso, são acompanhadas por trechos literários onde se destaca a aparição desses insetos.

"Há 12 anos, temos criado espaços para divulgar e preservar o legado artístico e cultural de Gabriel García Márquez através de sua literatura, com experiências sensoriais e estéticas para que as novas gerações de cataqueros e todos os turistas possam sentir a magia de Macondo", afirmou à este meio a licenciada mestre Ibeth Noriega Herazo, diretora de Projeção Cultural da Alma Mater.

A comemoração dos 97 anos do nascimento de García Márquez continuou com a realização do conversatório Caribe Literário 'Viagem ao coração de Macondo' e o ciclo de conferências 'Gabo Novas leituras': Gabo no país das águas: A Mojana, uma viagem pela outra margem de Macondo.

O conversatório, que foi moderado por Joaquín Rafael Viloria de la Hoz, gerente do Centro Cultural do Banco da República de Santa Marta, contou com dois importantes especialistas e estudiosos da obra de 'Gabo', como Federico Díaz Granados e Isidro Álvarez Jaraba.

"Comemorar García Márquez em seu aniversário aqui em Aracataca é um maravilhoso presente do destino, onde podemos mais uma vez lembrar e convidar as pessoas a ler e reler a obra de García Márquez para nos sentirmos parte de um mundo que ainda tem um lado maravilhoso, e é esse mundo que García Márquez reinventou em sua obra", expressou o poeta, jornalista e ensaísta Federico Díaz Granados.

O escritor Isidro Álvarez Jaraba afirmou que “no mundo literário, entre as construções literárias de ficção e todas as narrativas propostas pelo Prêmio Nobel, podemos nos ver como irmãos dentro dessa mesma linha imaginária que está estabelecida aqui”.

A Casa Museu Gabriel García Márquez também recebeu os estudantes do Programa de Licenciatura em Literatura e Língua Espanhola - vinculados ao Creo Unimagdalena, que compartilharam suas reflexões através de performances, representando os personagens mais icônicos de diferentes escritos de 'Gabo'.

O Nobel de Literatura completaria 97 anos em 2024.