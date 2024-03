Mike Tyson e youtuber Jake Paul confirmam luta para julho

Mike Tyson, lendário ex-campeão mundial dos pesos pesados, e Jake Paul, personalidade da internet e boxeador profissional, estão prontos para um confronto épico no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

Confronto épico

Tyson, aos 50 anos, e Paul, com 27, se preparam para um confronto que promete trazer emoção aos fãs do esporte. Esta luta histórica, marcada para o dia 20 de julho, será transmitida ao vivo na Netflix, marcando o primeiro evento de combate ao vivo na popular plataforma de streaming.

Mike Tyson and Jake Paul announce fight at AT&T Stadium. Get tickets https://t.co/pzPtOxxQJI pic.twitter.com/N8SRTuJbgA — New York Post (@nypost) March 7, 2024

Os ingressos para este evento imperdível já estão disponíveis para compra, com preços variando de US$ 211 a US$ 5.145. Os fãs têm a oportunidade de testemunhar ao vivo este embate entre duas gerações de lutadores.

Recomendados

Como assistir

Diferentemente de outras lutas de boxe, Tyson x Paul será transmitida exclusivamente na Netflix, oferecendo aos espectadores uma maneira única de acompanhar o evento. Prepare-se para uma noite de ação intensa diretamente da sua tela.

Mike Tyson, uma lenda do boxe, retorna ao ringue após anos de aposentadoria, enquanto Jake Paul, um fenômeno da internet, busca consolidar sua posição no mundo do boxe profissional. Com histórias e estilos de luta distintos, esta luta promete ser memorável.