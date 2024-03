Lançamentos da Netflix para esta sexta-feira: todas as produções que chegaram em 15 de março

Existem muitas maneiras divertidas de passar uma sexta-feira após o trabalho, mas uma das mais populares é fazendo uma maratona de séries e filmes no Netflix, seja sozinho ou acompanhado.

O gigante do streaming sabe disso. Por isso, costuma agendar o lançamento de um emocionante grupo de produções para este dia da semana e não haverá exceções ao protocolo em 15 de março.

Pelo contrário, a plataforma irá lançar uma breve, mas interessante lista de projetos de diferentes gêneros que irão satisfazer uma ampla gama de gostos: desde comédias românticas até dramas criminais.

Tudo o que chegou neste 15 de março

Quer conhecer todos os projetos que chegaram à Netflix neste terceiro sexta-feira de março? Continue lendo para descobrir e não perder nenhuma das novidades do serviço digital hoje.

Mão de ferro

Eduard Fernández, Chino Darín e Jaime Lorente são três das estrelas principais deste thriller criminal espanhol que irá mantê-lo na ponta da sua cadeira ao longo dos seus oito episódios.

Sinopse: Joaquín Manchado dirige seu império do narcotráfico a partir do porto de Barcelona com mão de ferro..., até que uma nova carga ameaça seu negócio e sua vida.

Pedido irlandês

Lindsay Lohan estrela ao lado de Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry e Jane Seymour esta encantadora comédia romântica que promete roubar os corações de todos na Netflix.

Sinopse: Dias antes do homem dos seus sonhos se casar com sua melhor amiga, Maddie faz um desejo em uma pedra ancestral da Irlanda que muda seu destino.

Nugget de frango

Aqueles que desejam ver algo fora do comum nesta sexta-feira devem assistir a esta série de comédia sul-coreana estrelada pelos atores Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong e Kim You-jung.

Sinopse: Uma mulher entra em uma máquina estranha e se transforma em um nugget de frango! Agora, seu pai e seu admirador terão que embarcar em uma cruzada para fazê-la voltar a ser humana.

O Caso Outreau: Um pesadelo francês

As pessoas que gostam de assistir documentários de true crime devem assistir a esta série documental sobre o impactante caso que chocou a França do final dos anos 90 até o início dos anos 2000.

Sinopse: Esta série documental revisita o caso Outreau de abuso infantil, um desastre judicial e um dos maiores escândalos da história da França.

