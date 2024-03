Kate Middleton traiu William? A teoria absurda e polêmica que está abalando as redes

O secretismo em torno do estado de saúde de Kate Middleton e a polêmica após a imagem retocada da princesa de Gales com seus filhos, que o Palácio de Kensington publicou para comemorar o Dia das Mães no Reino Unido, gerou grande agitação no país europeu e colocou em dúvida a credibilidade da família real, especialmente no caso dos príncipes de Gales.

Uma nova teoria? A suposta infidelidade de Kate Middleton ao príncipe William

Por isso, diante da falta de informação oficial, não é surpreendente que as redes sociais, os meios de comunicação ou até mesmo as próprias pessoas estejam especulando sobre a situação da esposa do príncipe William e os diferentes motivos por trás de tanto silêncio.

Príncipe William e Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Dias atrás, as redes sociais foram inundadas de piadas aproveitando uma exposição fracassada sobre o personagem de Willy Wonka criado por Roald Dahl e agora a trágica morte de Thomas Kingston serviu como ponto de partida para as novas teorias sobre a situação de Kate Middleton.

Kate Middleton teria tido um relacionamento com Thomas Kingston

Em janeiro passado, exatamente no dia em que foi celebrado o serviço religioso em memória do rei Constantino da Grécia em Windsor, a monarquia britânica confirmou a morte do marido de Lady Gabriella, prima do príncipe William, aos 45 anos de idade.

Agora, semanas depois, as redes sociais estão cheias de teorias e especulações que afirmam que Thomas Kingston e a princesa de Gales poderiam ter tido algum tipo de relacionamento e que, na verdade, a cirurgia abdominal de Kate Middleton teria que estar relacionada a esse assunto.

Como seria de esperar, não há nenhuma informação oficial sobre qualquer relacionamento entre Kate Middleton e Thomas Kingston, embora seja bem sabido que se conheciam antes de o empresário se casar com Lady Gabriella.