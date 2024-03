Drake Bell faz um testemunho dramático de como foi vítima de abuso sexual enquanto trabalhava na Nickelodeon

O lado sombrio de ser uma estrela infantil quebra o sonho de qualquer pessoa que deseje sucesso e fama desde jovem em Hollywood. Drake Bellfez um dos muitos testemunhos de atores e atrizes que sofreram abuso sexual quando eram menores de idade.

Era conhecido que Drake foi vítima de abuso sexual no auge de sua carreira, quando era uma estrela de 15 anos no programa ‘Drake e Josh’ da Nickelodeon. Mas agora, com 37 anos, ele se atreve a contar o dramático testemunho de como sofreu violência sexual por parte de um dos produtores.

A revista Quién resenha as declarações de Bell, feitas no documentário Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. O suposto assediador era o produtor Brian Peck, agora com 63 anos e na época em que esses abusos supostamente ocorreram, com 45 anos.

"Eu estava dormindo no sofá onde normalmente dormia. Acordei com ele, abri os olhos, me dei conta e ele estava me agredindo sexualmente. Fiquei paralisado, em completo choque, sem saber o que fazer ou como reagir, e sem ideia de como sair dessa situação", conta Drake no documentário.

O ator conta que o suposto abusador convencia a sua mãe a levá-lo para a casa de Drake para passar a noite, sob o pretexto de treinar alguns diálogos.

"Eu simplesmente estava preso. Não tinha saída", diz Drake. Ele acrescenta que naquela época o abuso se tornou algo "bastante brutal".

Finalmente, acrescenta que nunca contou essa situação porque vivia sob a ameaça de não poder mais trabalhar na indústria do entretenimento.