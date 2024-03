Casais reais do elenco de ‘Bandidagem’

A poucas horas de sua estreia na Netflix, a série mexicana ‘Bandidagem’ já conquistou espectadores ao redor do mundo com uma história repleta não apenas de ação e aventura, mas também de romance.

Da mesma forma, assim como os personagens desta produção ambientada no Caribe mexicano, vários atores do elenco também protagonizam suas próprias histórias de amor na vida real.

Por isso, a seguir, apresentamos os verdadeiros casais dos atores que compõem o elenco principal desta envolvente história escrita por Pablo Tébar para o gigante do streaming:

Alfonso Dosal

O intérprete por trás de Miguel vive apaixonado por sua parceira, a modelo Solana Azulay, com quem recentemente comemorou 14 anos de relacionamento. Os dois têm dois filhos: Mila e Galo.

Alfonso Dosal e Solana Azulay (Instagram)

Ester Expósito

A atriz de Lilí começou a ser associada a Miguel Bernardeau semanas após o vazamento de sua separação de Nicolás Furtado. No entanto, nenhum dos dois se pronunciou sobre o rumor surgido no início do ano.

Juan Pablo Medina

O ator de Wilson tem um relacionamento feliz com Paulina Dávila. O casal começou seu romance em 2020, mas terminaram em 2023. No entanto, meses depois, decidiram dar uma segunda chance.

Juan Pablo Medina e Paulina Dávila (Instagram)

Nicolás Furtado

Desde a sua separação com Ester Expósito em setembro de 2023 após dois anos de romance, o ator que interpretou Octavio aparenta estar solteiro e focado na construção de sua carreira a nível internacional.

Mabel Cadena

A estrela por trás de Inés em 'Bandidagem' estaria muito feliz com seu relacionamento amoroso com a diretora de teatro Ana Lorena Ríos. O casal estaria namorando há cerca de dois anos, segundo TVNotas.

Mabel Cadena e Ana Lorena Ríos (Instagram)

Andrea Chaparro

A intérprete por trás do personagem Citlali parece estar feliz solteira e focada em sua carreira atualmente. No passado, a famosa teve um relacionamento com o cantor Roberto Saracho.

Andrés Baida

A julgar pelas suas publicações nas redes sociais, o galã que interpreta Ariel em ‘Bandidagem’ aparenta estar solteiro. Há alguns anos, ele teve um romance com a criadora de conteúdo María Moreno.

Juan Pablo Fuentes

O jovem ator que interpreta Lucas na série de aventura e ação é reservado em relação à sua vida pessoal, então não é possível confirmar se ele tem ou não o coração ocupado no momento.