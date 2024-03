Bruce Dickinson: "Sou um geek de aviões, o mundo digital não me enlouquece"

Bruce Dickinson está prestes a iniciar shows no México e, no Brasil, que acontecerão entre abril e maio com a The Mandrake Project Tour Cortesia (Foto: Cortesía.)

Bruce Dickinson não concorda com rótulos que o rotulam como uma lenda. O músico e frontman do Iron Maiden preferiu conversar via Zoom, mas apenas com áudio, porque as câmeras o deixam nervoso. Considerado em todo o mundo como um dos maiores vocalistas de heavy metal de todos os tempos, Bruce Dickinson está prestes a chegar à América Latina para apresentar o álbum solo The Mandrake Project, seu novo projeto em carreira solo.

“Este projeto foi feito de mãos dadas com meu guitarrista Roy Z e, para a ocasião, é acompanhado de uma HQ prequel ilustrada por Tony Lee, responsável pela história em quadrinhos de Dr. Who desde 2008.”

Ao ser perguntado sobre sua experiência de trabalhar com Tony Lee e Roy Z na narrativa e conceito artístico do The Mandrake Project, ele apontou: "Tony Lee e Staz têm sido incríveis, comecei a trabalhar com Tony porque os personagens, a história e o conceito artístico do The Mandrake Project são basicamente minha história. Visitei um set de quadrinhos, naquela noite conheci Tony e nos divertimos muito. Foi aí que percebi que nunca havia lido um roteiro de quadrinhos, havia lido histórias, livros, roteiros de filmes antes, mas nunca um roteiro de quadrinhos, foi incrível".

Recomendados

O projeto mostra outro aspecto do músico, mas mantém viva a paixão por tocar ao vivo.

"Para mim, mesmo que eu esteja trabalhando em apenas um álbum, sempre é uma banda. Eu faço parte de uma banda para meu álbum solo, estaremos em turnê juntos, seremos uma banda e faremos coisas que as bandas fazem em turnê, sabe... nos divertir (risos)!", acrescentou.

Combinar música e literatura é complexo, mas Dickinson se divertiu ao transformar todas as suas preocupações.

"Claro que há elementos de situações da minha vida, pessoas que conheci, pessoas que encontrei, coisas assim; tento fazer com que a motivação dos personagens se encaixe com os problemas ou questões que eu tinha no momento de criá-los. Eu escrevo sobre pessoas que conheci ou pessoas que não necessariamente conheci, também", comentou.

O Projeto Mandrake reuniu Dickinson com seu antigo colaborador musical e produtor, Roy Z, para o que é o sétimo álbum solo e o primeiro desde Tyranny Of Souls de 2005.

"Cada vez que escreves um novo álbum é como dar vida a algo com sua própria personalidade, às vezes com sua própria alma, não é apenas algo que colocas junto (provavelmente algumas pessoas fazem isso, mas não eu). Levou 20 anos para poder apresentá-lo, então para mim é sobre tornar as músicas diferentes, autênticas, sem precisar mentir ou fingir", disse na conversa.

Bruce Dickinson está prestes a iniciar shows no México e, no Brasil, que acontecerão entre abril e maio com a The Mandrake Project Tour Cortesia (Foto: Cortesía.)

Ao ser questionado se o Iron Maiden ainda está ativo, ele enfatizou: "Esta é uma pergunta que alguém provavelmente me fará: Qual é a diferença entre seus álbuns solo e as coisas que você faz com o Iron Maiden? A diferença é que 'Não' é Iron Maiden, quando você faz um Iron Maiden, você tem um estilo para respeitar, um legado, uma história; quando trabalho em meu projeto solo, é para respeitar a autenticidade da minha voz em termos da música e da forma como a apresento".

Também compartilhou se gostaria de levar mais roteiros para o cinema, "Se alguém quiser usar meus roteiros, tenho alguns guardados em algum lugar (risos)".

Durante a The Mandrake Project México Tour haverá várias surpresas, “vamos ter algumas telas, alguns vídeos, mas não teremos pessoas tentando ser atores e coisas do tipo, é claro que teremos muitas músicas de Accident of Birth e Chemical Wedding, porque tenho que tocá-las, o público não as ouve há quase 20 anos. Será uma pequena celebração, provavelmente espero quatro músicas do novo álbum e o resto será um repertório musical”, concluiu.

Geek clássico

Bruce Dickinson se autodenominou como um geek da velha guarda, “não sou louco pelo mundo digital. Eu aprecio suas vantagens, mas na maior parte do tempo, afasta as pessoas de seu trabalho e rouba sua motivação de pensar por si mesmas. Mas sou um geek no sentido de que adoro aviões, amo foguetes e o espaço, também submarinos e trens. Qualquer forma de transporte em massa me emociona!”, concluiu.

Rota na América Latina