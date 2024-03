BBB 24: Davi esculacha sister e diz que ela precisa ‘acordar pro jogo’

Davi mostrou mais uma vez que tem estratégia dentro do BBB 24. Depois de perder a prova do líder, o brother chamou uma uma sister e disse que ela precisa “acordar pro jogo”, que caminha para a reta final.

A conversa aconteceu no quarto fada, entre Davi e Isabelle. Na manhã deste sábado (16), o motorista de aplicativo tentou abrir os olhos da aliada, que para ele ainda não sabe qual o verdadeiro intuito do Big Brother Brasil.

“Isso aqui é jogo, as pessoas vieram para cá para ganhar. Elas estão aqui atrás do prêmio, buscando o prêmio. Elas querem chegar no segundo lugar, no terceiro e no primeiro. Elas querem ganhar e você está levando tudo na base...se dando para as pessoas de coração e elas vão te apunhalar pelas costas”, afirmou Davi.

“Acorda para a vida Isabelle", disse Davi ao falar da reta final do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Sobre o BBB, o baiano disse para Isabelle que ela precisa acordar para a vida e fez uma crítica: “Você senta comigo para conversar e eu te escuto. Agora, eu sento para conversar com você e você não me escuta. Eu falo com você as coisas e parece que você está dormindo no jogo”.

Enquanto Isabelle permanecia calada, Davi não parava de falar sobre os seus pontos importantes sobre o BBB 24, principalmente quando o assunto é conversar com adversários dentro do reality show da TV Globo.

“Acorda para a vida Isabelle. Tu quer envolver mais o que? Top 12. para semana é Top 11 e na outra semana é top 10...acabou! Daí, você fica dormindo no ponto do jogo, que é louco, que ‘eu vou conversar’. Vai conversar mais o que?”, perguntou ele.

No final, Isabelle continuou calada e soltou apenas um “é difícil”. A sister também demonstrou um certo cansaço quando o assunto se trata de jogar para ganhar. Será que ela desiste do BBB?

