BBB 24: Anjo Matteus coloca Fernanda e MC Bin Laden no monstro e web se divide (Reprodução/Globoplay)

Matteus ganhou o anjo do BBB 24 e um carro novinho, mas a web ficou dividida com a escolha de colocar Fernanda e MC Bin Laden no monstro da semana, onde ela é a princesa e o famoso fica fantasiado de sapo.

Nas redes sociais do BBB, o público que acompanhou a dinâmica deste sábado (16) optou em comentar muito sobre a escolha e a “falta de jogo” do aliado de Davi, Beatriz, Alane e Isabelle.

“O Matheus é bonzinho demais, mas a Fernanda tava precisando sair um pouco da casa”, brincou uma pessoa no perfil oficial do Big Brother Brasil no Instagram. Seguindo a mesma linha, uma outra fã do programa da Globo disse que o novo anjo fez Fernanda “levantar da cama” e, por causa disso, a sister teria ficado furiosa.

A sonolência de Fernanda no BBB 24 também foi motivo de piada para outra pessoa, que disse para a sister ter calma e que em breve o patrocínio de uma famosa marcas de colchão vem para ela ficar rica.

A estratégia errada do anjo Matteus

Além das brincadeiras com o sono de Fernanda, há quem aproveitou para criticar Matteus, afirmando que ele poderia ter sido muito mais estratégico: “Ai cara, Mateus, que jogada pamonha. Podia tirar a Giovanna ou o Lucas dos benefícios do quarto do líder”, escreveu a pessoa.

Um outro fã do BBB 24 também criticou o fato de Matteus não ter tirado ninguém do VIP: Aí…não tirou ninguém do VIP. Pode apostar que a Raquelle pode vetar a imunização, que ele escolher”.

Um terceiro perfil que segue o BBB chegou a falar que estava com ódio da “lerdeza” de Matteus: " A Giovana tirou braba com Mateus e ele tem a oportunidade de revidar e não faz. 3 milhões em jogo”.

