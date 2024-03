Apresentadora surpreende com perda de peso de 30 quilos

Ricki Lake, uma apresentadora de TV americana, surpreendeu seus seguidores do Instagram ao exibir uma incrível perda de peso de 30 quilos em uma nova foto compartilhada no fim de semana, desmentindo rumores sobre o uso do medicamento Ozempic.

Compromisso com a saúde

Em uma publicação recente, Ricki Lake revelou que nos últimos quatro meses tem se dedicado a melhorar sua saúde, resultando em uma significativa perda de peso. Ela enfatizou que essa conquista foi alcançada sem o uso de medicamentos farmacêuticos, apesar da popularidade do Ozempic entre celebridades.

Ricki Lake, 55, shows off shocking 30-pound weight loss in new photo — and addresses Ozempic rumors https://t.co/JD7CAC7Jfs pic.twitter.com/l1LYk18OI0 — New York Post (@nypost) February 26, 2024

Orgulho na transformação

Ricki expressou seu orgulho tanto em sua própria transformação quanto na de seu marido, Ross, destacando que aos 55 anos e durante a perimenopausa, estava preocupada com a possibilidade de não conseguir perder peso como antes. No entanto, ela compartilhou sua alegria em se sentir forte e saudável após esse compromisso com a saúde.

A polêmica em torno do uso de medicamentos para perda de peso é uma discussão recorrente, e a decisão de Ricki Lake de optar por uma abordagem mais natural certamente gerará interesse e debate entre seus fãs e seguidores.