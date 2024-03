Amazon Prime Video irá implementar anúncios em sua plataforma a partir desta data

A Amazon Prime Video informou aos seus usuários que irá implementar cortes comerciais no seu serviço para todos “sem qualquer alteração no preço atual da assinatura”. A empresa de vendas online também ofereceu uma nova assinatura com um preço acessível.

“Nosso objetivo é ter significativamente menos anúncios do que a televisão aberta. Não é necessário que você tome nenhuma ação e não haverá mudança no preço atual da sua assinatura do Amazon Prime. Também ofereceremos uma nova opção sem anúncios por R$15 adicionais por mês”, acrescentou a empresa.

A mesma indicou que através de suas contas, os usuários podem esclarecer dúvidas ou gerenciar os serviços. Você também pode ver a data de renovação, atualizar ou cancelar sua assinatura, se desejar, sem custos adicionais.

"A partir de 11 de abril de 2024, o Prime Video incluirá publicidade limitada em suas séries e filmes. Esta mudança nos permitirá continuar investindo em conteúdo atraente a longo prazo", afirmou em um e-mail a Amazon, empresa fundada por Jeff Bezos.

Mesma ação que outras plataformas de streaming

A adesão de comerciais é uma tática usada em várias plataformas de streaming que implementaram para “combater a perda de receitas” da empresa, como algumas delas se referem.

Ao contrário de seus concorrentes, a Amazon oferecia apenas um plano de assinatura com todos os benefícios da empresa. Com a adição de anúncios, a empresa fundada por Bezos se junta a uma lista de plataformas que oferecem serviços de streaming sem publicidade mediante pagamento adicional.

Sobre aviso não há engano

No final do ano passado, a Amazon havia anunciado este novo modo de assinatura nos Estados Unidos como parte de seus testes. Agora que está confirmado, os usuários no Brasil terão que pagar esses R$15 adicionais se quiserem continuar desfrutando do conteúdo sem ver os comerciais.