A série de ficção-científica mais aclamada atualmente na Netflix: uma história de pai e filha que vai te prender

Desde viagens espaciais até futuros distópicos, as séries de ficção científica nos têm cativado por muito tempo com suas histórias fascinantes e mundos imaginários. É por isso que a Netflix tem os melhores títulos em seu catálogo, sendo uma produção em especial a que está chamando a atenção esta semana.

Trata-se de ‘The Signal’, que atualmente ocupa o segundo lugar no Top 10 Global semanal e que de maneira alguma você deve perder se gosta do gênero de ficção científica. Além disso, por ser uma produção alemã, promete ser algo diferente do que você está acostumado e com a mais alta qualidade que o mergulhará na história desde o primeiro momento.

The Signal La serie de ciencia ficción que está llamando la atención en la plataforma (Netflix)

Uma das razões principais pelas quais as séries de ficção científica são tão populares é porque têm a capacidade de nos transportar para mundos completamente novos e desconhecidos. Seja explorando galáxias distantes ou imaginando futuros alternativos, elas nos permitem escapar da realidade e nos envolver em aventuras emocionantes e fascinantes.

O Sinal não é exceção e, embora certamente vá deixar você arrepiado e sem piscar, vale a pena assistir.

Aqui está o que você precisa saber sobre a série ‘The Signal’

Trata-se de que não perde tempo em estabelecer sua premissa. Paula (interpretada por Peri Baumeister) é uma astronauta da Estação Espacial Internacional em uma missão para Mudhi (interpretada por Sheeba Chaddha), um bilionário obcecado em encontrar evidências de vida extraterrestre no universo.

Paula descobre algo na ISS, e é um segredo pelo qual vale a pena matar e morrer. A revelação gradual do que ela aprendeu adiciona um dos mistérios mais intrigantes ao show e fará com que você queira saber mais. Claro, devido à importância da descoberta de Paula, há alguém que não só deseja silenciá-la, mas também desacreditá-la.

Depois de passar meses na ISS, a astronauta Paula finalmente retorna à Terra, mas quando está prestes a se reunir com sua família em casa, algo interfere e ela nunca chega, pois o avião em que estava desaparece.

O marido dela, Sven (interpretado por Fitz), está angustiado e desesperado por encontrar respostas. Junto com a sua pequena filha, Charlie (interpretada por Bennett), eles se agarram a qualquer sinal de esperança que possam encontrar. Depois de não encontrar nenhum vestígio dela, ele descobre o enigma que Paula deixou para ele, o qual poderia guiá-lo até ela.

No entanto, enquanto segue as pistas, a vida de Sven dá uma reviravolta inesperada. Ele percebe que as aparentes indicações sobre o paradeiro de sua esposa podem, na verdade, ser sinais de perigo iminente, não apenas para ele e Charlie, mas para todo o planeta. Acontece que durante sua estadia na ISS, Paula fez uma descoberta aterrorizante.

Até agora, os usuários da Netflix que já assistiram aclamaram a série (não é à toa que está no Top 10), mas lamentam que tenha apenas 4 episódios nesta primeira temporada.