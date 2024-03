Veio aí! Giovanna vence Prova do Líder no BBB 24 pela primeira vez após ser impossibilitada em dinâmicas anteriores (Reprodução/TV Globo)

O Big Brother Brasil tem ficado cada vez mais decisivo, em decorrência das eliminações e afunilamento dentro do reality show. Na Prova do Líder desta quinta-feira (14), Giovanna acabou vencendo e levou a melhor na dinâmica. A sister, que já deixou de participar de diversas provas por ter machucado a perna no início do programa, se recuperou e garantiu o título!

Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, o vencedor da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show. Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Como resultado da disputa, Giovanna acabou levando o título de Líder da semana por seu desempenho. A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

Eliminação da semana

O BBB 24 contou com a eliminação do emparedado na última terça-feira (12) e, em decorrência de uma disputa acirrada, Yasmin Brunet levou a pior e acabou deixando o reality show.

Após uma noite tensa da dinâmica do ‘Sincerão’, ocorrida nesta segunda-feira (11), desde discussões fervorosas e até mesmo arremesso de roupas na piscina momentos depois, o paredão aconteceu e acabou eliminando a modelo, se tornando a décima segunda a deixar o reality com 80,76% dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Isabelle: 2,04%

Lucas Henrique (Buda): 16,84%

Yasmin Brunet: 80,76