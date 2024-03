‘Stranger Things: The Experience’ chega à São Paulo no mês de abril

Os fãs brasileiros a série Stranger Things podem se preparar para viver uma experiência completamente imersiva no mundo da série. No dia 12 de abril terá início a Stranger Things: The Experience, uma ação que envolve uma grande aventura no universo da série e será realizada no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Após passar por cidades como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres, o evento chega a São Paulo pronto para proporcionar aos fãs momentos de aventura e completa imersão no clima sobrenatural, e nostálgico, da série que se passa nos anos 1980.

No local, os fãs poderão passar momentos dentro dos cenários mais emblemáticos da série, curtindo uma aventura incrível lado a lado com seus personagens preferidos.

Tudo começa no Laboratório Nacional de Hawkins e vai direto para o Mundo Invertido, onde os participantes têm a oportunidade de colaborar entre si para ajudar a salvar Hawkins do perigo que está rondando a cidade.

Após escapar do Mundo Invertido, todos são convidados a aproveitar momentos divertidos na sala Mix-Tape, repleta de lanches que aparecem na série como o saudoso sundae de caramelo da Scoops Ahoy, as fatias de Surfer Boy Pizza e os coquetéis temáticos.

Outros cenários da série como o fliperama Palace Arcade, e vilões, como Vecna, também poderão ser encontrados ao longo da experiência.

Stranger Things: The Experience

O evento será aberto ao público a partir do dia 12 de abril e os ingressos, com valores a partir de R$60, podem ser adquiridos por meio do site. No site do evento é possível fazer o cadastro para a lista de espera que dará acesso antecipado aos ingressos no da 19 de março. O público geral poderá adquirir as entradas a partir do dia 20 de março. Vale lembrar que os ingressos são limitados.

Para participar, os visitantes deverão ser maiores de 5 anos, sendo que pessoas menores de 14 anos só terão acesso ao local se acompanhadas por um adulto. A atração ficará aberta de terça a domingo, das 10h às 22 horas.

