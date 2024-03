Ricky Martin fala sobre a difícil fase da adolescência de seus gêmeos: “Eles estão sempre comigo”

"No final das contas, esta história fala de muitas pessoas que têm muitos segredos, e esta série me ajuda muito em muitos aspectos, é como ir à terapia, cada vez que eu ia entrar no estúdio era uma questão de deixar fluir, de estar em contato com as emoções e deixar acontecer o que tinha que acontecer...", expressou.

“O que eu quero, cada vez que eu entro em cena, é trazer uma história, levar ao público uma história que nos faça refletir, e se conseguirmos fazê-los refletir com um pouco de senso de humor, por que não...”, disse sobre seu papel.

Tags