‘Rainha das Lágrimas’ chega carregada de muito romance

No próximo dia 23 de março, a série de 16 episódios, ‘Rainha das Lágrimas’ (Queen of Tears), estrelada pelo ator Kim Soo-hyun e pela atriz Kim Ji-won, escrita por Park Ji-eun (Crash Landing on You) e dirigida por Jang Young-woo (Sweet Home) e Kim Hee-won, chegará à plataforma da Netflix.

Sobre o que se trata?

"A rainha das lojas de departamento e o príncipe dos supermercados estão passando por uma crise conjugal. Mas, de repente, o amor volta a florescer, uma história que redefine a típica fórmula da relação amor-ódio no contexto do casamento, oferecendo uma nova perspectiva do renascimento do romance", pode ser lido na sinopse oficial da Netflix.

A série ‘Rainha das Lágrimas’ chega à Netflix no dia 23 de março. Netflix

Conheça o elenco de ‘Rainha das Lágrimas’

Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

Kim Ji-won como Hong Hae-in

Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

Kwak Dong-yeon as Hong Soo-cheol

Lee Ju-bin como Cheon Da-hye

O Publimetro México teve a oportunidade de entrevistar Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Park Sung-hoon e Kwak Dong-yeon, os protagonistas de ‘Rainha das Lágrimas’, e eles revelaram detalhes desta produção. “Até onde sei, a palavra ‘chaebol’ é exclusivamente coreana. Então, acredito que aproveitando esta oportunidade, o público global poderá vislumbrar a vida dos ‘chaebols’ coreanos ou da alta sociedade”, disse Park Sung-hoon.

Por outro lado, Kwak Dong-yeon apontou que o que distingue este drama de outros é que o amor entre um casal casado é um tema, mas também será interessante ver como a dinâmica familiar se relaciona com isso, "Eu acho que há várias formas de amor, como o amor entre casais, entre famílias e amizade, que também pode ser uma forma de carinho. E acho que esta série faz um ótimo trabalho ao retratar isso maravilhosamente na tela", é importante notar que a maioria dos k-dramas ou dramas coreanos começam retratando como dois estranhos se conhecem pela primeira vez e gradualmente se apaixonam, enquanto em 'Rainha das Lágrimas' trata-se de um casal que já está casado há três anos.

Por outro lado, a atriz Kim Ji-won mencionou que ao ler o roteiro, o que mais a interessou foi como evoluiu e mudou a relação ou dinâmica entre os personagens. Relacionado a isso, o ator Kim Soo-hyun acrescentou, “Este drama tem muitas peças de quebra-cabeça diferentes que se unem. Além de nós, os protagonistas, há muitos outros personagens que são muito interessantes e muitas reviravoltas escritas na trama. Então será uma jornada muito emocionante”.

Kim Ji-won disse que, em vez de definir o amor de uma maneira através da história da série, eles queriam retratar como o amor pode se transformar e como a versatilidade do amor e como as pessoas ficam um pouco desajeitadas quando se apaixonam, e como isso se traduz em uma jornada de crescimento pessoal, "Claro que há amor entre amantes nesta série, mas você também pode ver amor entre famílias, se pudessem observar como o amor se espalha e cresce ao longo dessa jornada, seria muito interessante".

Por último, Kim Soo-hyun compartiu, “Esta história é sobre um relacionamento que agora está um pouco arruinado. Mas os dois estavam realmente apaixonados no início e é por isso que se casaram. Mas agora, está acontecendo todo tipo de caos. Assim, o personagem passa por muitos altos e baixos, uma montanha-russa. Ele mudou de coração. Meu objetivo o tempo todo é fazer as pessoas rirem e chorarem ao verem meu trabalho, então acabou sendo uma comédia romântica e estou feliz por fazer parte dela”.

