Quem é a Lady Rose Hanbury, a suposta amante de William

O drama midiático em torno da Princesa de Gales está longe de terminar. Com imagens questionadas e comunicados insípidos, a comunidade britânica e o resto do mundo observam atentamente a família real britânica e se preocupam, por uma razão ou outra, com o verdadeiro estado de Kate Middleton, esposa do Príncipe William. Agora, uma faceta que já foi muito mencionada no passado voltou a brilhar: lady Rose Hanbury, um ponto que, segundo rumores, é de extrema importância para a controvérsia em torno do casamento do filho mais velho de Charles III.

Desde o ‘desaparecimento’ de Middleton do olho público há quase três meses, a internet está cheia de todo tipo de teorias, desde cirurgias de glúteos, transplantes para o rei, até mesmo a própria morte. No entanto, várias das teorias têm um fator em comum: Rose Hanbury, uma velha amiga dos de Gales.

Quem é Rose Hanbury, a suposta amante de William?

Sarah Rose Hanbury é a marquesa de Cholmondeley, título que lhe foi concedido por seu casamento com David Rocksavage, sétimo marquês de Cholmondeley, com quem tem uma diferença de idade de 23 anos. Seus laços com a família real inglesa remontam a décadas atrás, já que a avó de Rose Hanbury, Lady Elizabeth Lambert, foi uma das damas de honra no casamento da Rainha Elizabeth II e o Duque de Edimburgo.

A história com William, no entanto, remonta há alguns anos, mais especificamente, ao 14 de fevereiro do ano passado. Nessa data, surgiu uma foto de um homem que parecia ser o príncipe William jantando com uma mulher, supostamente Hanbury, que depois foi misteriosamente apagada dos sites online dos tabloides britânicos, após alguns dias de ter circulado entre o público.

Hanbury, de quem também se rumora que o marido é homossexual, protagoniza várias teorias sobre o que poderia ser o estado atual de Middleton. Algumas apontam que o caso de amor ainda está de pé e que William, na verdade, estaria desejando se divorciar para ficar com Rose e isso teve um sério impacto em Kate e sua saúde mental.

Outra teoria também sugere que o relacionamento extraconjugal teria resultado em um filho ilegítimo, o que teria levado William e Kate a discutir, resultando em um confronto físico no qual Kate foi afetada e teve que passar por cirurgia.