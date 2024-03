Príncipe William falou sobre Kate Middleton pela primeira vez após o escândalo da foto editada

A família real britânica continua a cumprir seus compromissos, enquanto o rei Charles III e a princesa Kate Middleton se recuperam por motivos de saúde. Após a Princesa de Gales publicar sua foto editada tão polêmica, seu marido, o príncipe William, está no centro das atenções, pois diante de tantas especulações, abundam os comentários de que poderiam estar enfrentando uma crise matrimonial.

O Hola publicou que nesta quinta-feira o príncipe William participou de dois eventos e que em um deles falou pela primeira vez sobre Kate após o escândalo da foto editada, divulgada no último domingo.

Durante a manhã, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico estava em um centro juvenil no oeste de Londres, onde interagiu com vários meninos, mostrando-se sorridente para as câmeras, mas um comentário dele chamou a atenção quando mencionou sua esposa enquanto fazia biscoitos com algumas das crianças.

"Os meus filhos são mais artísticos do que eu", disse o príncipe William, enquanto tentava manusear o saco de confeitar para decorar os biscoitos. Em seguida, ele acrescentou: "Minha esposa é artística".

Olá indicou que o Daily Mail destacou que o comentário sobre o quão "artística" é a esposa dele parece ser irônico, já que ela mesma mencionou a responsabilidade de ter editado a foto.

O príncipe William e seu irmão Harry em um mesmo evento

Príncipe Harry abre Greenhouse Sports Center Foto: Toby Melville - WPA Pool/Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Neste mesmo dia, à noite, o príncipe William participou da entrega do prêmio Diana Legacy Award, realizada no Museu de Ciências de Londres. Este prêmio é concedido para promover uma mudança positiva entre os jovens, perpetuando o legado da princesa Diana.

Neste evento, William e seu irmão, o príncipe Harry, sempre participaram juntos, mas desta vez, cada um falou separadamente. William foi o primeiro a falar, dirigindo-se ao público do pódio. Quando ele saiu do evento, deram a palavra a Harry por videochamada, como tem sido desde que estão distanciados.

Apesar das diferenças entre os irmãos, supostamente Harry e sua esposa Meghan Markle ligaram para William para expressar seu desejo de uma rápida recuperação para Kate.