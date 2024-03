“Porrada no Baixinho?” Edmundo diz que gostaria de enfrentar Romário no ringue

Após o suce$$o do confronto entre o ex-campeão Popó Freitas e o ex-BBB Bambam na onda do confronto de famosos, outras celebridades têm manifestado interesse em subir no ringue e faturar uma graninha extra e, quem sabe, resolver rixas antigas.

Uma delas é o controverso ex-jogador Edmundo, que durante a carreira esteve envolvido em uma série de polêmicas, algumas delas com Romário, seu atual desafeto. Os dois eram amigos e jogaram juntos no Flamengo, Fluminense e Vasco, mas mal se falam direito já há algum tempo e vivem trocando farpas.

O desafio dos ex-craques foi feita por Edmundo em seu canal, “Mundo Ed”, em uma live que contou com a participação do amigo e ator Eri Johson, que por acaso também é amigo de Romário. “Eu quero lutar com o Romário, mas ele não quer”, disparou Edmundo.

Eri não deixou barato a ideia de um confronto entre os jogadores. “Vai dar um sono do cacete essa luta. Dois velhos! Vai olhar um pra cara do outro e falar ‘ninguém veio’”, disse.

POPÓ E BAMBAM

No confronto Popó x Bambam, que teve mais tempo de provocações fora do ringue do que de luta propriamente dita, ambos os lutadores saíram satisfeitos com a arrecadação do confronto. Segundo a imprensa, os dois lutadores faturaram alto, na casa dos R$ 5 milhões casa, por trinta segundos do que não se pode exatamente chamar de luta de boxe.

O sucesso financeiro fez com que outros famosos desafiassem Popó para uma luta, entre eles o ex-campeão de MMA Vítor Belfort, mas por enquanto o desafio não foi aceito.