O triste encontro que Kate Middleton teve depois de ser fotografada no carro com William

Depois que o fotógrafo Jim Bennett deixou claro que sua foto de Kate Middleton ao lado do príncipe William em um carro saindo do Castelo de Windsor não foi editada, como foi rumoreado nas redes sociais, agora foi revelado qual foi o compromisso que a monarca teve no meio de sua convalescença.

Lembremos que Middleton está em repouso até depois da Semana Santa, após ter sido submetida a uma operação abdominal da qual não se conhecem detalhes, mas que gerou uma infinidade de especulações devido à quantidade de tempo que decidiu tirar de repouso.

Embora fosse sabido que o futuro rei da Inglaterra estava a caminho da Abadia de Westminster, não havia detalhes sobre o que levou a princesa de Gales a interromper seu descanso, e foi a jornalista Marisa Martín Blázquez quem revelou.

Recomendados

Este seria o compromisso de Kate Middleton

Kate Middleton teve um encontro privado e, longe de ser um momento de prazer, a monarca dedicou tempo para consolar sua amiga e parente Lady Gabriella Windsor, filha dos príncipes de Kent, que perdeu seu marido, Thomas Kingston, alguns dias atrás, e até o momento os motivos de sua morte são desconhecidos.

"Kate Middleton dirigiu-se ao Palácio de Kensington para acompanhar e consolar uma grande amiga, e membro da família real britânica, que é Lady Gabriella Windsor, filha dos príncipes de Kent", disse Marisa no programa TardeAR.

Middleton decidiu aparecer sozinho para acompanhar Lady Gabriella, depois de decidir não comparecer ao funeral de Thomas Kingston, encontrado morto em 25 de fevereiro na casa de seus pais aos 45 anos, embora seu marido tenha comparecido.

Thomas até foi cunhado de Kate, depois de ter tido um romance com sua irmã Pippa Middleton alguns anos atrás.

Agora que o local para onde ela foi revelado, para Martín a duquesa não está tão mal de saúde como tem sido especulado nos últimos dias e simplesmente não quer aparecer.

“Ela não quer aparecer, mas tem a capacidade de se mover, não está terrivelmente doente e acamada”, disse ele.

A coroa britânica, em particular, os príncipes de Gales destacaram com seu silêncio que não negociarão sua privacidade e também não se deixarão levar pelas pressões midiáticas.