Novo experimento! A FIFA inventou um novo modelo para a Copa do Mundo Sub-17

O Conselho da FIFA deu um novo golpe, que ninguém esperava e nem os mais atentos haviam se atrevido a vazar, o qual será implementado nos campeonatos mundiais da categoria sub-17 em ambas as categorias, masculina e feminina, com torneios que agora serão realizados anualmente, terão mais participantes e serão disputados por cinco vezes consecutivas no mesmo país.

Será a partir do próximo ano que essas novidades serão aplicadas, tendo o epicentro do futebol nesta categoria em Catar e Marrocos pelos próximos cinco anos.

Os homens vão para o Qatar

A partir de 2025 e por cinco edições consecutivas, o país asiático, que sediou a última Copa do Mundo de maiores em 2022, agora sediará a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, que também será expandida para 48 seleções competindo e será realizada anualmente.

As mulheres a caminho de Marrocos

Com o mesmo modelo de uma sede fixa, pelo mesmo período de tempo e também jogando anualmente, a versão feminina do torneio será realizada na nação africana. Ou seja, entre 2025 e 2029, cinco Copas do Mundo Sub-17 femininas serão disputadas no Marrocos.

Também houve um aumento de vagas para elas, que agora terão um torneio com 24 equipes participantes.

Estas decisões aprovadas e confirmadas pela FIFA nesta quinta-feira foram sustentadas, de acordo com o órgão máximo do futebol mundial, após um chamado para manifestações de interesse em sediar ambos os torneios, focando em aproveitar a infraestrutura de futebol existente visando a eficiência e sustentabilidade dos torneios.

Teremos que esperar para ver como este novo formato se sai e talvez seja um experimento que eles considerem replicar em categorias maiores em breve, diante da ideia de não descartar a possibilidade de ter uma Copa do Mundo a cada dois anos e até mesmo analisar a possibilidade de repetir a sede para otimizar custos. Tudo é possível no planeta futebol, que não para de inovar e nos deixa claro que este esporte está cada vez mais direcionado para certas nações em comum.