Netflix: a arrepiante minissérie de 6 episódios baseada em fatos reais que vai te deixar arrepiado

Quando foi lançada em 2023, esta minissérie alemã da Netflix se tornou um sucesso. É ‘Depois da cabana’, um thriller psicológico baseado em fatos reais.

A produção alemã de seis episódios conquistou o público com sua trama envolvente: aborda um caso de desaparecimento que é reaberto abruptamente após uma descoberta surpreendente.

A produção é dirigida por Isabel Kleefeld e Julian Pörksen e estrelada por Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein, Justus von Dohnányi e Julika Jenkins.

Recomendados

O jornal El Clarín destaca que a minissérie é baseada no sucesso do livro homônimo da autora alemã Romy Hausmann. Por um curto período de tempo em 2019 - ano em que foi publicado - Liebes Kind foi o romance de bolso alemão mais vendido do mundo.

Kleefeld, a roteirista da minissérie, disse que a leu em uma única noite e afirmou que ficou fascinada com a história.

"O material me fascinou imediatamente. É um jogo emocionante com a realidade, um quebra-cabeça que o público sempre pode expandir e montar novamente. É a história de um crime que tem muitas vítimas, direta ou indiretamente", disse Kleefeld a Tudum.

Um cativeiro horrível

A produção tem seis capítulos de 45 minutos cada e é um thriller psicológico muito envolvente que se destacou em seu lançamento como a mais escolhida pelos usuários.

"Depois da fuga de uma mulher de um cativeiro horrível, um grupo de investigadores reabre um caso de desaparecimento que, 13 anos atrás, ficou sem solução", resume a sinopse desta produção.

Lena é a mulher que vive em completo isolamento com seus dois filhos, Hannah e Jonathan, em uma casa altamente vigiada... até que ela encontra uma saída.

No entanto, uma vez fora, sofre um acidente de carro quase fatal, sendo socorrida por Hannah, que também havia escapado da prisão.

Jonathan, por sua vez, fica para trás e começa o drama de ‘Depois da cabana’. Quando os pais de Lena chegam ao hospital naquela mesma noite para se reunir com a filha que havia desaparecido quase 13 anos atrás, eles não a reconhecem. Eles dizem que não é Lena.

Embora a protagonista de ‘Depois da cabana’ tenha os mesmos traços físicos que Lena, Matthias e Karin Beck têm certeza de que não se trata de sua filha.

No entanto, quando veem a Hannah, não têm dúvidas de que ela é sua neta, pois é idêntica a Lena nessa idade. Quem é então a suposta Lena? Onde está a verdadeira? Quem a sequestrou e realmente está morto?