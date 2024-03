Logan Paul quer enfrentar LeBron James em um PPV da WWE

Logan Paul tem brilhado na WWE, já que o youtuber se envolveu no papel e se tornou um dos atletas mais imponentes no ringue.

Na verdade, ele é o atual campeão dos Estados Unidos, depois de destronar Rey Mysterio, no evento Crown Jewel, que ocorreu na Arábia Saudita.

Desde que começou sua jornada na empresa, Logan mostrou que não estava lá apenas para fazer um espetáculo, mas sim para se destacar de forma esportiva.

Logan Paul está arrasando na WWE

Além disso, o youtuber se envolveu nas raízes comerciais, com a incursão de sua bebida como um dos patrocinadores da WWE.

Há alguns dias, foi revelado que o logo da sua empresa estará no centro do ringue, uma situação que nunca havia ocorrido.

“Não me juntei à WWE apenas para ser mais um. Estou aqui para fazer história. Sou o atleta mais viral desta empresa, transformo tudo em ouro, sou o novato mais destacado da história da WWE e tenho sucesso em outros mundos, como o meu canal no YouTube. Eu sou o segredo do sucesso da WWE. Os negócios estão crescendo graças a mim. A WWE está no auge, graças a mim”.

“Obter aquele lugar central no ring é interessante. Houve mais críticas positivas, mas acho que os fãs mais fervorosos da luta livre estão realmente chateados. Nunca foi feito antes, e Vince sempre foi muito protetor do ringue e de não colocar marcas nele, mas estamos em uma nova era, isso é inegável. TKO é uma empresa de capital aberto, eles têm que cumprir um limite mínimo. Aquele espaço seria vendido”, relatou Paul.

Quer enfrentar o LeBron

Durante o seu podcast, Logan surpreendeu a sua audiência ao enviar uma mensagem para LeBron James, jogador dos Los Angeles Lakers.

O agora lutador da WWE desafiou-o e pediu para subirem ao ringue, para protagonizar um evento em Cleveland, onde será o Summer Slam este ano.