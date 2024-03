Kate Middleton: todas as vezes que desafiou as regras da realeza e provou ser a nova Lady Di

Apesar de para várias pessoas parecer que Meghan Markle é a que se rebelou contra a realeza britânica, Kate Middleton também decidiu em várias ocasiões quebrar as regras e protocolos.

Nesse sentido, apesar de estar atualmente passando por uma forte crise devido às dúvidas sobre seu estado de saúde e sua polêmica foto editada, a princesa de Gales não tem receio de não seguir os procedimentos regulares da coroa britânica, assim como fazia Lady Di na época.

As vezes que Kate Middleton se rebelou contra a realeza

Um dos momentos mais lembrados em que a esposa de William quebrou todos os protocolos foi quando, durante uma atividade na cidade escocesa de Glasgow, ela aceitou tirar uma selfie com uma seguidora.

Recomendados

E tudo isso, apesar de ser proibido pelas normas de segurança da família real, tanto ela quanto o príncipe decidiram fazer a fã feliz.

No entanto, Middleton foi além e, juntamente com William, deixou claro que, apesar de fazerem parte da realeza, são também um casal como qualquer outro e têm mostrado publicamente carinho.

Nesse sentido, existem registros deles de mãos dadas ou até mesmo se beijando, o que também não é bem visto pela coroa.

Também a princesa decidiu falar ou deixar transparecer suas opiniões políticas, o que é proibido para a realeza. Por exemplo, eles têm mostrado sinais de apoio ao povo ucraniano após a invasão russa.

"Hoje estamos com o presidente e com todos os cidadãos ucranianos que estão lutando corajosamente por esse futuro", expressaram em uma ocasião com William.

Finalmente, e tal como Lady Di fazia, Kate saiu das normas com seu guarda-roupa, sendo vista usando jeans ou deixando os ombros à mostra, o que modernizou as regras clássicas das roupas que devem ser usadas pela família real.