Kate Middleton imita Lady Di em seu visual e esconde detalhe alarmante que alerta as redes

Desde janeiro passado, quando foi anunciada a cirurgia abdominal de Kate Middleton, os rumores sobre seu estado de saúde só cresceram. O Palácio de Kensington e seu departamento de imprensa da futura rainha da Inglaterra têm mantido um enorme sigilo, o que só serve para desencadear teorias conspiratórias. As escassas fotos da princesa de Gales, nas quais não se vê o rosto ou estão retocadas, levaram a questionar a credibilidade da monarquia britânica.

Um acessório de luxo usado por Lady Di pode ser a pista para o paradeiro de Kate Middleton

A polêmica foto de Middleton com seus filhos no Dia das Mães, em que o Photoshop se tornou o protagonista, fez com que a mídia se perguntasse o que realmente está acontecendo na família real, alimentando dezenas de teorias sobre o desaparecimento da princesa em 17 de janeiro passado.

As teorias mais loucas apontam para que Kate Middleton tenha sido substituída por uma sósia que estão preparando, que teve câncer, que fez uma histerectomia, inclusive que tenha entrado em coma ou morrido durante a operação. No entanto, Angela Levin, biógrafa oficial do príncipe Harry e da rainha Camila, assegura que Kate Middleton poderia estar enfrentando os mesmos problemas que Lady Di anos atrás.

Recomendados

Kate Middleton usou os brincos de diamantes de Lady Di no Natal passado

Levin afirma que Middleton estaria sofrendo de problemas de saúde mental, chorando e gritando, como Lady Di fez no passado. Esse paralelismo entre Kate e Diana remonta até 25 de dezembro, sua última aparição, onde um acessório que ela usou pode confirmar essa teoria.

No look do Natal passado, a princesa de Gales usou os brincos favoritos de sua sogra, de safiras e diamantes, além de vestir a cor favorita de Diana, o que sugere que ela poderia se sentir muito ligada a ela pelas semelhanças que tiveram em suas vidas e os problemas que ambas viveram.