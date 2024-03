Jogo de tênis é suspenso por invasão de abelhas

O campo onde se disputavam as quartas de final do Masters 1000 na Califórnia testemunhou um acontecimento incrível que deu a volta ao mundo. Foi durante o confronto entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev rumo ao campeonato em Indian Wells, que um enxame de abelhas roubou a cena invadindo o local e provocando a suspensão do jogo.

Diferentes vídeos roubaram os holofotes nas redes sociais, pois neles é possível ver como o tenista murciano de 20 anos cortou um serviço devido à distração causada por abelhas. Alcaraz entrou em um momento de desespero, dando raquetadas e tapas no ar na tentativa de afastar os insetos sem sucesso.

Rapidamente, o juiz do jogo tomou a decisão de suspender as ações, já que as abelhas também haviam pousado nas câmeras de televisão e no centro do campo. Minutos depois, foi relatado que Alcaraz sofreu apenas uma picada na testa, enquanto Zverev saiu ileso da invasão.

A organização do evento contratou um exterminador de abelhas, identificado como Lance Davis, CEO da Killer Bee Live Removal, que se encarregou de resolver o problema em Indian Wells. Ao sair do local na Califórnia, ele foi aplaudido pelo público e até recebeu elogios por sua atuação.

Mencionar que minutos depois da suspensão do jogo, os jogadores voltaram à quadra para continuar a partida e definir o vencedor do bilhete para as semifinais do Masters 1000.