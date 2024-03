Jennifer Lopez cancela sete datas da sua turnê “This Is Me... Now” devido a “problemas logísticos”

Numa reviravolta inesperada para os fãs de Jennifer Lopez, a artista foi obrigada a cancelar sete das datas de sua aguardada turnê “This Is Me... Now” devido a “problemas logísticos”. Esta mudança afeta as apresentações programadas entre 22 e 30 de agosto de 2024, reduzindo significativamente a duração da turnê que estava prevista.

Quase um mês depois de anunciar sua primeira turnê pela América do Norte em cinco anos, Lopez teve que lidar com o cancelamento de vários shows. De acordo com o Page Six, o Ticketmaster retirou os eventos das cidades de Nashville, Raleigh na Carolina do Norte, Atlanta, Tampa na Flórida e Nova Orleans no início desta semana, além das cancelamentos de Cleveland e Houston, com essas datas desaparecendo do site oficial.

Por que cancelou seus shows?

A razão por trás dessas cancelamentos, conforme revelado, envolve o "organizador do evento" e foi atribuída a um "problema logístico" pelo promotor da turnê, embora não tenham sido fornecidos detalhes específicos aos detentores de ingressos, que simplesmente foram prometidos um reembolso.

Jennifer Lopez cancelou repentinamente alguns dos shows que tinha agendados para este ano, na turnê que a trazia de volta aos palcos desde 2019 Presley Ann / Getty Images (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

Um final antecipado, mas memorável

Apesar dos contratempos, a turnê “This Is Me... Now” de Jennifer Lopez promete terminar em grande estilo. Após anunciar em fevereiro a adição de segundas datas em Miami, Toronto e sua cidade natal, Nova York, os concertos finais serão realizados no icônico Madison Square Garden nos dias 16 e 17 de agosto.

A turnê, que começa em 26 de junho no Kia Center de Orlando, na Flórida, marca o retorno de Lopez aos palcos desde sua “It’s My Party Tour” em 2019, que arrecadou mais de US$50 milhões em 37 datas. Esta turnê não é apenas um reflexo do compromisso da artista com seus fãs, mas também uma celebração de seu nono álbum de estúdio, “This Is Me... Now”.

Embora os representantes da Live Nation não tenham respondido imediatamente aos pedidos de comentários, a expectativa pelos concertos restantes e a promessa de performances inesquecíveis em Nova York mantêm alta a antecipação dos fãs da cantora. Este incidente destaca os desafios enfrentados pelos artistas e organizadores na complexa logística das turnês internacionais, mas também ressalta a resiliência e adaptabilidade no mundo do entretenimento.