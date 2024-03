IZA dá uma pausa no jogo dos brothers; cantora canta seus hits no BBB 24 (Reprodução/Globo)

IZA será a grande estrela da próxima festa do BBB 24. A cantora, que já esteve em outras temporadas, sobe ao palco do reality show nesta sexta-feira (15) para tentar dar uma pausa no jogo dos brothers.

Na festa do BBB, IZA canta as músicas de seu mais recente trabalho Afrodhit, além dos grandes sucessos da carreira, como “Fé nas Maluca”, “Mega da Virada” e “Sem Filtro”, que fazem parte do repertório da noite.

O jogo recomeça no sábado

Mais uma prova do anjo acontece no sábado (16). A dinâmica deixa o vencedor ou a vencedora imune. Além disso, o anjo da semana também pode imunizar uma pessoa no paredão de domingo (17).

No domingo, depois do Fantástico, é dia de formação de paredão. Tudo começa com o anjo autoimune, que vai imunizar mais uma pessoa e o dono do poder curinga poderá usar a verdade. Além disso, é possível vetar ou não a escolha do anjo.

Na reta final, a líder Giovanna empareda uma pessoa que está na mira. Como de costume, o participante vai direto ao paredão. Depois, há o voto aberto, onde todos da casa, exceto o líder, terão que votar apenas os que estavam na mira da mineira.

Fim de semana agitado no BBB 24: Confira vai funcionar, segundo Tadeu (Reprodução/Globo)

No voto fechado, a casa vota e o mais nomeado está na berlinda do BBB 24. A novidade desta semana é que os cinco participantes na mira da líder também podem emparedar alguém no Big Brother Brasil, mas todos precisam entrar em consenso e escolher apenas uma pessoa.

Por fim, o domingo (17) encerra com a prova bate-volta. Segundo as regras, jogam apenas os três escolhidos da dinâmica, exceto o indicado pela líder Giovanna.

