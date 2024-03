O dia em que perguntaram ao príncipe William sobre sua suposta amante: “Ele ficou furioso”

As semanas passam e os rumores sobre a suposta amante do príncipe William, Rose Hanbury, crescem, especialmente devido à ausência pública de Kate Middleton.

Uma das muitas teorias que circulam entre os meios de comunicação e redes sociais sobre a princesa de Gales é que ela teve uma crise de saúde mental, pois além da pressão da mídia e da rigorosa vida da realeza, seu marido estaria a enganando há meses.

Na verdade, os mesmos rumores sugerem que possivelmente até teriam um filho juntos, questão que não foi confirmada, mas que lembra a todos o que sua falecida sogra, a Princesa Diana, viveu com o Príncipe Charles.

Como reagiu o príncipe William quando lhe perguntaram sobre sua suposta amante?

Bem, o meio El Español assegura que dentro da família real britânica, o filho mais velho de Lady Di foi interrogado sobre este assunto, desencadeando uma situação muito desconfortável.

Esta situação teria sido destacada no novo livro Endgame, de Omid Scobie, lançado no final de 2023. Nele, é relatado que Christian Jones, chefe de imprensa do Palácio de Kensington, foi encarregado de lidar com as notícias que surgiram sobre este triângulo amoroso anos atrás.

O escritor, que atuou como redator do The Sun, entrou em contato com o chefe de imprensa para verificar a veracidade da informação e quando o príncipe William foi interrogado sobre seu suposto caso com sua amante, "ficou furioso com a pergunta e defendeu veementemente que tudo era mentira".

E é que desde março de 2019 o jornal se interessou mais por este personagem público, que também era muito amiga de Kate. “É bem sabido que Kate e Rose tiveram uma briga terrível. Costumavam ser próximas, mas esse já não é mais o caso”, relataram.

“Até mesmo Harry se perguntou se alguém no Palácio teria ajudado a transferir certos jornalistas para outras histórias para afastá-los da de Rose. Mais tarde, ele descobriria que estava certo”, afirma o autor do livro.